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Енергетична криза в Україні: Тимошенко назвала 4 кроки для виходу з ситуації "Це можна зробити"

В Україні потрібно прибрати НАК "Нафтогаз України" як найбільшу корупційну систему, яка є сьогодні. Про це розповіла в ефірі програми "Велика п’ятниця" на телеканалі "Україна 24" лідерка партії "Батьківщина", народна депутатка України Юлія Тимошенко.

"Треба прибрати НАК "Нафтогаз України" взагалі. У нас є газотранспортна система, яка може спокійно транспортувати будь-який газ в Європу через нашу територію і віддавати прибуток державі. Це "Укртрансгаз", який нормально може працювати без НАК "Нафтогаз України". Треба прибрати НАК "Нафтогаз України" як найбільшу корупційну систему в Україні, яка є сьогодні", - сказала вона.

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"Нам треба негайно прибрати десятки корупційних компаній, яким дали дозвіл на вищих щаблях влади України, які "присмокталися" до "Укргазвидобування" і забирають дешевий український газ, а потім його експортують за межі України", - розповіла Тимошенко.

Вона назвала 4 основні кроки для виходу з енергетичної кризи в Україні:

"Отже, що потрібно зробити? Перше - негайно направити інвестиції на видобування природного українського газу. Друге - негайно прибрати НАК "Нафтогаз України" як мегакорупційного посередника. Третє - негайно прибрати "прокладки", які є між "Укргазвидобуванням" і вами, які забирають оцю величезну різницю в тарифах. Четверте - повернутися до тієї моделі, яка існувала багато років, коли весь український газ ішов людям та бюджетним установам. Це можна зробити".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що відбувається в Україні з тарифами на газ.

"На жаль, уже давно ми вийшли з правового поля, коли пішли ці так звані меморандуми, перший з'явився рік тому, у січні, коли зросли й ціни на газ, і тарифи на розподіл газу, і тоді навіть перекривали вулиці. Замість того, щоб розібратися та скоригувати тарифну політику, прийняли рішення про меморандум. Пан Вітренко (глава "Нафтогазу" — ред.) дуже активно брав участь у першому меморандумі. І вони десь взяли зі стелі цифру 6,99 і вирішили, що триматимуть таку ціну на газ та обмежать ціни на розподіл. Потім з'явився другий меморандум, де ціни вже зросли під 8 гривень", — сказав він.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, як зростання ціни на газ позначиться на українцях.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.