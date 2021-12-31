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На один гонорар не проживеш - світові зірки інвестують в "зелені" технології Зірки кіно, музики та спорту заробляють свій капітал не тільки за допомогою гонорарів

Навіть світові зірки сьогодні не покладаються на одне джерело доходу. Щоб зберегти та примножити свій статок, актори, співаки та спортсмени займаються активним інвестуванням, зокрема й у бізнес, який допомагає зберегти навколишнє середовище.

Про це йдеться в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

У сюжеті повідомляється, що популярна співачка Ріанна свої 2 млрд доларів заробила не тільки на гонорарах від концертів. Як виявилося, статус мільярдера зірка отримала завдяки виробництву косметики. Ріанні належать акції бренду, який випускає тональні засоби 40 відтінків. Ця косметика дуже популярна серед жінок у всьому світі. Крім того, Ріанні належить частина компанії, яка випускає спідню білизну.

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Також стало відомо, що відомий голлівудський актор і кінопродюсер Леонардо Ді Капріо вірить у "зелене" майбутнє. Зірка вклала 57 мільйонів доларів у стартап, який розробляє технології для перероблювання сміття. Трохи менше грошей Ді Капріо віддав на виробництво штучних діамантів.

Крім того, в інвестиційному портфелі актора декілька відомих компаній з виробництва альтернативного м'яса. Одна з компанії робить рослинні стейки та котлети, а інша вирощує штучно яловичину з клітин тварин. Нещодавно артист не пошкодував коштів на запуск виробництва шведських електромобілів.



Футболіст Девід Бекхем також зробив ставку на чисте навколишнє середовище. Він купив 10% акцій компанії, яка займається переобладнанням звичайних машин на електрокари. Крім того, колишній капітан збірної Англії вкладає гроші в кіберспорт. Він має частину в компанії, яка організовує турніри з відеоігор. За використання імені та фото Бекхема спортсмену обіцяють заплатити 20 млн доларів у найближчі 5 років.

Нагадаємо, що й Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Крім того, ще й Туреччина свій енергетичний курс направила на розвиток "зеленої" енергії. Так, до 2053 року країна планує перейти на зелені джерела енергії та повністю позбутися шкідливих викидів вуглекислого газу.