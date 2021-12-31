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Держава досі в боргу перед "зеленими" інвесторами: подробиці Виробник екологічно чистої електроенергії не отримав своїх трьох мільярди гривень

Держава досі у боргах за спожиті "чисті" кіловати перед компанією ДТЕК. Про це повідомляється у програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Три мільярди гривень досі висять на державних рахунках. Це гроші, які європейські кредитори дали виключно для розрахунків із зеленими інвесторами. Попри це, компанія нічого не отримує.

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Іноземні кредитори шоковані такими підходами української влади й вимагають розслідувати причини зриву виплат. Фахівці кажуть, що зараз роботу ДП "Гарантований покупець" перевіряє аудиторська служба разом із фахівцями нацрегулятора.

"Питання сьогодні в тому, як швидко регулятор перегляне ці документи, який він зробить висновок і як цей висновок буде безпосередньо впроваджено, щоб закрити питання за розрахунками з виробниками зеленої електроенергії, які не отримали гроші", — сказав голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков.

Нагадаємо, уряд заблокував виплату боргів виробникам екологічної енергетики. А голову державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця звільнили.

Той намагався протистояти маніпуляціям влади: гроші, які позичили у європейських банків, а це понад 19 млрд гривень, застрягли на рахунках "Ощадбанку". Через декілька днів фінустанова таки почала платити за рахунками, але вибірково, лише деяким компаніям.

Зазначимо, що 15 листопада пресслужба ДТЕК ВДЕ заявила, що загальна заборгованість перед компанією за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн. У пресрелізі зазначалося, що компанія заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації", а також вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.