19:31, Сьогодні

Росії не доведеться вторгатися: політолог назвав ще одну загрозу для України Україну швидше накриє економічна криза, ніж відбудеться вторгнення Путіна, сказав Ялі

Криза в українській економіці та енергетиці може стати визначальним фактором у відносинах Києва з Москвою. Росії не доведеться нападати на Україну, повідомив в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Максим Ялі.

"Вже були заяви міністра оборони й голови Ради національної безпеки та оборони про те, що загроза повномасштабного наступу (зі сторони РФ - ред.) існує. У нас вже був президент, якій дуже красиво говорив. Але він за 5 років президентства під час гарячої фази війни не побудував навіть патронний завод. Це наслідки. Гарної риторики недостатньо. Зеленський набагато гірше формулює свої думки, але певні кроки зміцнення зв'язків з Великою Британією, з Німеччиною він зробив. І це добре. Цього, звичайно, недостатньо. І чому я вважаю, що нападу не буде...ми не готувалися навіть до опалювального сезону. У нас зараз є така загроза повномасштабної енергетичної кризи, якраз десь у лютому за певних температурних природних умов, що не треба буде нападати", - сказав експерт.

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Він зазначив, що виробники в різних економічних галузях сьогодні не в змозі підтримувати свій бізнес через високі ціни на блакитне паливо.

"Вже пишуть листи директора заводів з вироблення хліба. Вони вже не можуть його виробляти за таких умов, вони загрожують зупинити виробництво. Багато підприємств промисловості зупиняється. Вони не в змозі платити такі ціни на газ. Я вже не кажу про виробників добрив, для яких газ є ключовим ресурсом. Все це може призвести до того, і ризиків (в цьому – ред.) набагато більше, ніж у вторгненні Путіна, що у нас буде (падіння - ред.) економіки, потім звільнення людей, невиплата заробітної плати, віялові відключення. І Зеленський буде змушений приповзти на колінах і просити Путіна почати поставляти газ безпосередньо, чого ми не робили майже 8 років", — сказав Ялі.

Своєю чергою, економіст Андрій Новак зазначив, що українська економіка цього року взяла курс на відродження. Він підкреслив, що в Україні у 2021 році спостерігається не падіння, а зростання ВВП, про що свідчать офіційні статистичні дані.

"Те, що ми легше переносимо останній локдаун, підтверджує офіційна статистика. У 2021 році українська економіка з третього кварталу вийшла на відновлення. З падіння ВВП ми в другому півріччі вийшли на зростання ВВП. Економічне відновлення у 2021 році, за результатами двох років пандемічних обмежень, все-таки в Україні відбулося", – зазначив Новак.