16:10, Сьогодні

"Унікальна компанія": експерт розповів, що не так з "Укрзалізницею" Олександр Каленков заявив про відсутність ремонту залізничних колій в Україні

"Укрзалізниця" нераціонально витрачає свої доходи, що позначається на якості послуг — про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Укрзалізниця" підводить часто, спізнюється часто і послуги надає дуже ненадійні, але ніколи нічого не компенсує. Загалом "Укрзалізниця" — це унікальна компанія. Це одна з найбагатших компаній України. Операційний прибуток "Укрзалізниці" в рази перевищує прибутки європейських залізниць. "Укрзалізниця" заробляє гігантські гроші на вантажних перевезеннях – десятки мільярдів гривень. Але як витрачаються ці гроші? Вони розкрадаються, оцінюється, що до 8,5 млрд гривень просто розкрадається. А сума, що залишилася, йде на компенсацію пасажирських перевезень, це та функція, яку держава повинна виконувати й оплачувати різницю між собівартістю і тим, що платять люди. Я розумію людей, бо за теперішнього стану сервісу "Укрзалізниці" підвищувати ціни на пасажирські перевезення — це просто знущання. Але якщо ситуація саме така, то роль держави — компенсувати цю різницю. А щоб собівартість відбивала реальні витрати, потрібно проводити інвестиції й у пасажирське, і у вантажне господарство", — розповів він.

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Експерт розповів, що залізнична інфраструктура практично не ремонтується.

"Але найголовніше, що стосується і пасажирських, і вантажних перевезень — це якість інфраструктури, якість рейок. Було проведено ремонт шляхів у п'ять разів менше, ніж було заплановано. Але ремонт може бути різним, тож це не показова цифра. Найбільш показова кількість рейок, які купуються, щоб провести реальний ремонт. При необхідному обсязі, скажімо, 100 тисяч тонн рейок за рік було закуплено в тисячу разів менше — кілька сотень тонн, що відображає ситуацію, що склалася в "Укрзалізниці". Навіть у погані роки досі закуповувалося на ремонт 30-40 тисяч тонн. Минулого року було 10 тонн, позаминулого 12, цього року вони практично не закуповувалися", — сказав він.

Додамо, в "Укрзалізниці" повідомили, що оновили лише 207 км шляхів із 1200, запланованих на рік. Водночас ремонту вимагають майже 7 тисяч кілометрів колій. Експерти кажуть, що "Укрзалізниці" потрібна реформа, якої досі немає.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на проєкті "Велике будівництво" "освоєно" понад 10 млрд доларів.

"Про "Велике будівництво". Суперпроєкт. Але що ми бачимо? Що на цьому "Великому будівництві" за 2 роки "освоєно" понад 10 млрд доларів. З них, на жаль, вкрадено від 2-х до 3,5 млрд" доларів. Це дуже багато", — заявив Омелян.