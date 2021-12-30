15:54, Сьогодні

Економіст повідомив, які сфери бізнесу в Україні майже не постраждали від карантину В Україні цього року ВВП припинив падіння і почав зростати, повідомив Новак

Локдауни в Україні стали проходити економічно легше. Українська економіка цього року взяла курс на відродження.

Про це повідомив у програмі "Сьогодні День"на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

Експерт розповів, що в Україні цього року спостерігається не падіння, а зростання ВВП.

"Те, що ми легше переносимо останній локдаун, підтверджує офіційна статистика. У 2021 році українська економіка з третього кварталу вийшла на відновлення. З падіння ВВП ми в другому півріччі вийшли на зростання ВВП. Економічне відновлення у 2021 році, за результатами двох років пандемічних обмежень, все-таки в Україні відбулося", – зазначив Новак.

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Він також повідомив, який бізнес в Україні серйозно постраждав від карантинних обмежень.

"Те, що найбільше постраждала сфера послуг громадського харчування, це тому, що ці сфери були на найбільших обмеженнях і заборонах своєї діяльності. Особливо під час першого дуже жорсткого локдауну. Багато закладів були змушені закритися, припинити свою діяльність, тому що немає доходів, немає виторгу, а це означає, що нічим платити працівникам зарплату та за оренду приміщення. І багато хто не витримав цього", - сказав економіст.

Новак повідомив, що у 2021 році ситуація з веденням бізнесу в Україні покращилася.

"Цього року все трошки легше. Тому що режим локдауну та обмеження значно легші й лояльніші. І тому ми пройшли кризовий період легше, ніж торік... У секторі промисловості всіх видів і всіх напрямків, як і в аграрному секторі, практично не було обмежень. Хіба що самі роботодавці формували обмеження для своїх невакцинованих працівників. На рівні держави обмежень у промисловості, в аграрному секторі не було... Промисловість і аграрний сектор найменше постраждали", — сказав він.

Як повідомлялось, ринок нерухомості почав пожвавлюватись після карантинних обмежень. На кінець року попит на житло зростає, але зростають і ціни. Наприкінці року ціни на окремі сегменти нерухомості зросли щонайменше на 10%, а за весь 2021 рік, кажуть рієлтори, вартість житла злетіла вдвічі. На це вплинула ціла низка факторів — від подорожчання будівельних матеріалів до падіння ставок за кредитами.