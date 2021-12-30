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Курс валют у січні: експерти вказали на ризик "Така ситуація очікувана"

-25 копійок. Тривалі вихідні можуть обвалити курс долара, зазначається в ефірі програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Фінансовий аналітик Євгенія Ахтирко прогнозує, що в січні американська валюта коштуватиме близько 27 грн.

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Така ситуація очікувана, адже традиційно в січні низька економічна активність, попит на валюту падає. Втім завжди залишаються ризики. Головне наразі - можливе загострення військового конфлікту з Росією, вважають експерти.

На сьогодні за курсом Нацбанку долар коштує 27 грн 20 коп.

Нагадаємо, голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос розповів, чому зростають ціни на продукти.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар до них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їхніх спробах збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні. Значною мірою виробники мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.