18:08, Сьогодні

Підвищення тарифів: експертка дала шокуючий прогноз для українців "Це не фінал"

Підвищення тарифів в Україні - це лише початок. Про це в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" повідомила експертка з питань ЖКГ Христина Ненно.

"Люди мають розуміти, що якщо компенсація відбувається за рахунок місцевих бюджетів, то це так само їхні кошти. Водоканали вже підняли тарифи. Найбільший тариф матимуть мешканці Бердянська, Запоріжжя та Умані. Наприклад, по Києву вартість зросла на 20% і, на жаль, це лише на 20%. В якому сенсі? В тому, що це не фінал - наступного року ми можемо отримати й всі 50%, і 100% - це буде просто непід'ємною ношею для всіх споживачів", - сказала вона.

Читайте також: Вкрай небезпечна ситуація — Кучеренко про тарифи на газ

"Що стосується електричної енергії, то бізнес у січні отримав приблизний тариф - 7 грн за 1 кВт⋅год. Після кінця опалювального сезону на літо очікується 10 грн. Всі бізнеси кажуть, що не потягнуть, оскільки й газ дорогий - понад 40 грн за 1 куб м, - і електрична енергія. Тому під загрозою в нас усі теплиці, які вирощують овочі та частину ягід, фруктів... Буде здорожчення всіх товарів першого вжитку", - розповіла експертка.

Нагадаємо, Україна та Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну в Європу 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, як зростання ціни на газ позначиться на українцях.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.