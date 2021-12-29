17:27, Сьогодні

Ринок землі в Україні: експертка розповіла про ситуацію "Поки що сторони придивляються"

Ринок землі не запрацював на повну. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявила експертка із земельних питань Еліна Юрченко.

"170 тис. гектарів - це лише менше ніж пів відсотка сільськогосподарських земель в Україні. Тобто досить мала частка земель продалася, але це гарний результат на кінець року і взагалі на старт реформи. Тому що в нас нарешті запрацював ринок землі, у нас верховенство права, громадяни можуть розпоряджатися землею, і ми побачили, що жодного колапсу не сталося, немає рейдерства", - сказала вона.

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"Поки що сторони - покупці та продавці - придивляються до цього ринку, тому що потрібно мати офіційно підтверджені кошти. Можна говорити, що активна фаза була в листопаді - це можна пов'язати з тим, що найбільшим покупцем є фермери, які кошти вже вкладають у купівлю землі - це досить вагомий для них актив. З наступного року може спостерігатися незначне збільшення угод, але активніший ринок буде у 2024 році, коли будуть допущені юридичні особи й громадяни України зможуть збільшити свій ліміт вже до 10 000 гектарів", - розповіла експертка.

Нагадаємо, міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко повідомив, що щороку один гектар сільськогосподарської землі в Україні підвищуватиметься в ціні на 7-10%.

Він також висловив думку, що Україна може повторити досвід інших європейських країн, де на старті вартість землі теж була не ринковою, а згодом зросла в декілька разів. Так, наприклад, у Польщі за один гектар доведеться заплатити близько 10 тисяч євро.