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Україна побувала на межі техногенної катастрофи: ексклюзив від Співака Політолог забив на сполох через кризу в енергетиці

В Україні через енергетичну кризу ледь не сталася техногенна катастрофа, про що мовчить влада.

Про це в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив політолог і телеведучий Дмитро Співак.

"Доповідаю вам - про це ніхто не сказав, хоча зобов'язані були прозвітувати перед народом України. 24 грудня, 4 дні тому, ми з вами були напередодні техногенної катастрофи. Слава Богу, проскочили. 24 грудня 16 ТЕС не працювали через відсутність вугілля", - заявив політолог.

За словами Співака, всі українські ТЕС мають запаси вугілля нижче за мінімальний рівень, а 25% українців на сьогодні вже стикалися з епізодичним відключенням світла.

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Телеведучий також заявив про критичну ситуацію в українській промисловості через зростання цін на газ та нестачу запасів у підземних сховищах:

"Не тільки всі підприємства кондитерської галузі, а й виробники молочної продукції кажуть про те, що якщо з січня уряд нічим не зможе їм допомогти з газом, вони припиняють своє виробництво. Наші кондитери, наша "молочка" та наші сировари зупиняються через величезну ціну на газ... Запасів газу в наших сховищах лише 14 мільярдів, з яких 4 піднімати не можна, це технічна історія, а ще близько 6 мільярдів кубометрів - це не наш з вами газ, не державний, це законтрактований газ, що належить комерційним компаніям, які оплачують перебування газу у цих сховищах. Залишилось на зиму 4 мільярди".

Раніше політолог і телеведучий Дмитро Співак заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що в Україні сьогодні фактично знищено газотранспортну систему й державний видобуток газу.

"Нафтогаз України" - це від самого початку придуманий корумпований прошарок та прокладка. Я глибоко переконаний, що те, що творили Коболєв, Вітренко й всі, хто керував "Нафтогазом" з 2014 року, їх можна притягувати до відповідальності за держзраду, зраду національних інтересів, диверсію проти української держави. Вони угробили газотранспортну систему, вони не модернізували її, вони угробили весь державний видобуток", - заявив телеведучий.

Також Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що ініціатива облгазів щодо збільшення тарифу на доставку газу споживачам коштуватиме українцям 30 млрд грн.