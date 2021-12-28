14:25, Сьогодні

Що буде з цінами на житло у 2022 році: прогноз експертів Фахівці з нерухомості розповіли, що відбувається із цінами

Ринок нерухомості почав пожвавлюватись після карантинних обмежень. На кінець року попит на житло зростає, але зростають і ціни - про це повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Наприкінці року ціни на окремі сегменти нерухомості зросли щонайменше на 10%, а за весь 2021 рік, кажуть ріелтори, вартість житла злетіла вдвічі. На це вплинула ціла низка факторів — від подорожчання будівельних матеріалів до падіння ставок за кредитами.

"Трикімнатна квартира в спальному районі Києва під невеликий косметичний ремонт коштувала на початку року в середньому 60-65 тисяч доларів. На сьогоднішній день за ці ж гроші можна купити тільки однокімнатну квартиру", — розповів рієлтор Сергій Курганов.

Читайте також: В Україні дорожчають квартири радянських часів

З приватними будинками тенденції інші. Під час пандемії покупці не віддавали переваги житлу за містом, відповідно ціни стрімко впали. Тому приватні будинки й досі коштують дешевше, ніж квартири.

При цьому експерти запевняють, що хоча ціни на нерухомість у містах та областях України відрізняються, відсоток зростання вартості однаковий скрізь. Але лише за останні місяці 2021 року українці купили понад 100 тисяч об'єктів нерухомості.

На початку 2022 року ціни на житло і первинного, і вторинного ринку ненадовго перестануть зростати. Про це заявили у Федерації будівельників України. Причини можливого просідання вартості в тому, що платоспроможний попит українців поки що вичерпався, і щоб пожвавити ринок, продавцям доведеться знижувати ціни. Тому вигідніші умови для покупки житла розпочнуться після Нового року.