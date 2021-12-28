13:38, Сьогодні

Вкрай небезпечна ситуація — Кучеренко про тарифи на газ Олексій Кучеренко розповів про проблему, якою може скористатися Росія

Що відбувається в Україні з тарифами на газ, розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко.

"На жаль, уже давно ми вийшли з правового поля, коли пішли ці так звані меморандуми, перший з'явився рік тому, у січні, коли зросли й ціни на газ, і тарифи на розподіл газу, і тоді навіть перекривали вулиці. Замість того, щоб розібратися та скоригувати тарифну політику, прийняли рішення про меморандум. Пан Вітренко (глава "Нафтогазу" — ред.) дуже активно брав участь у першому меморандумі. І вони десь взяли зі стелі цифру 6,99 і вирішили, що триматимуть таку ціну на газ та обмежать ціни на розподіл. Потім з'явився другий меморандум, де ціни вже зросли під 8 гривень", — сказав він.

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Кучеренко повідомив, що склалася небезпечна ситуація із тарифами на розподіл газу.

"Тарифи на розподіл ще тримаються, але там вкрай небезпечна ситуація. Оператор ГТС та його голова Макогон звернувся з листом до Кабміну, де каже, що він не зможе ці тарифи забезпечувати дешевим газом. І поки що це вакуум, дірка. І поки що уряд і НКРЕКУ не вирішать цю проблему, там будуть шалено зростати борги, і питання буде не лише в тарифі для населення, а в тому, що лідер сусідньої країни та "Газпром" використають цю ситуацію, щоб звинуватити нашу ГТС, що вона нестабільний та неефективний партнер. Повірте мені, такий сценарій готується на січень-лютий, і Україна дасть цей привід", — сказав він.

Нагадаємо, Україна та Росія 30 грудня 2019 року підписали договір про продовження на 5 років транзиту газу через українську ГТС. Згідно з документом, Росія зобов'язалася прокачати через Україну в Європу 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та по 40 млрд кубометрів на рік у наступні чотири роки.

Раніше генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон розповів, як зростання ціни на газ позначиться на українцях.