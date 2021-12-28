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Штраф за вказування статі у вакансіях: експертка розповіла про проблеми "Зазвичай це проблема не лише України"

З початку наступного року роботодавці, які під час пошуку співробітника будуть вказувати бажану стать людини - "лише чоловіки/жінки", - а також вік, національність, віросповідання, будуть оштрафовані згідно зі ст. 24 Закону України "Про рекламу". Зміни в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" прокоментувала експертка з питань трудового права Світлана Кожушко.

За її словами, маються на увазі лише вакансії щодо прийняття на роботу.

"Останнім часом держава перекладає на себе певні функції покарання. Тобто не позитивного права, не стимулювання, не мотивації. Крок зробив - штраф... І такі високі штрафи, враховуючи те, що 6500 в нас мінімалка, а ми знаємо, як сплачують заробітні плати... Тому накладати штрафні санкції у 65 000 грн - це не зовсім зрозуміло з позиції держави. Але є запитання щодо того, щоб це дійсно відповідало нормам закону. На це потрібно зважати", - сказала вона.

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Також експертка розповіла про проблему гендерної нерівності на українському ринку праці:

"Зазвичай це проблема не лише України - це світова проблема. В нас явно це так не виражено - це стосується лише оплати праці. Це факт, він існує. Про певні посади, хоча і стверджують про рівність, говорити неможливо. На жаль, проблема ця існує. Є ухвалені нормативно-правові акти, які регулюють закони України, а також ми враховуємо ще й міжнародне законодавство, яке стосується гендерної рівності між жінками та чоловіками в плані пошуку роботи й взагалі самого процесу праці, отримання заробітної плати, надання певних соціальних гарантій".

Нагадаємо, з 8 січня 2022 року роботодавці, які під час пошуку співробітника будуть вказувати бажану стать людини - "лише чоловіки/жінки", - а також вік, національність, віросповідання, будуть оштрафовані згідно зі ст. 24 Закону України "Про рекламу". Винятком буде тільки специфічна робота, яка може виконуватись виключно особами певної статі.

Нова редакція статті 24−1 (Реклама послуг із працевлаштування) зазначає:

"Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри (крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі), щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками".

Штраф становить 10-разовий розмір мінімальної зарплати. Наразі мінімалка в Україні становить 6,5 тис. грн, а з 1 жовтня 2022 року - 6,7 тис. грн.

Право накласти штраф має Держпраці за результатами перевірки. Сплатити штраф необхідно протягом 15 днів після накладення.