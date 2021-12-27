23:25, Вчора

"Може погано закінчитися": нардеп прокоментував пункт меморандуму з МВФ "Це дуже небезпечний механізм"

Радикальне стягнення боргів з українців - це дуже небезпечний механізм. Про це зазначив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко, прокоментувавши пункт меморандуму з МВФ, де йдеться про механізм стягнення комунальних боргів із сімей.

"Я відчуваю присмак у повітрі бажання молодої команди радикально зайнятися "вибиванням" боргів, тобто спочатку "заганяти" в борги. Це призведе до перерозподілу права власності на якусь частину житлового фонду. Це дуже небезпечний механізм, тому за ним потрібно максимально спостерігати, розбиратися і не давати виселяти людей із квартир. Це може погано закінчитися", - сказав він.

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Нагадаємо, в Україні влада зобов'язалася розробити механізм стягнення комунальних боргів із сімей. Серед іншого, обіцяють збільшити штрафи та спростити судове провадження. Про це йдеться у меморандумі з МВФ. Посилення покарання для боржників стало одним зі структурних маяків програми Фонду.

"Ми розробимо відповідні інструменти для ТКЕ, щоб забезпечити стягнення платежів із домогосподарств (зокрема за рахунок збільшення штрафів та спрощеного правозастосування)", – йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті Мінфіну.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що гроші, які Україні виділяє Міжнародний валютний фонд, йдуть на боротьбу з епідемією коронавірусу, на соціальні виплати, на заповнення дефіциту бюджету.

"Кошти, які ми запозичуємо, скеровані на фінансування дефіциту бюджету. Вони лежать зараз на наших валютних рахунках. У разі, коли у нас є потреба їх використовувати, ми здійснюємо їх обмін на іншу валюту. Це може бути гривня або долар, якщо це стосується погашення боргів. І далі ми фінансуємо дефіцит бюджету. Ми направляємо ці кошти на виплату соціальних зобов'язань, на боротьбу з коронавірусом, і т.ін. Ці кошти не мають ніякої прив'язки, і не може бути інакше",- сказав міністр.