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Ексвіцепрем'єр розвіяв міфи про стабільні тарифи в Україні "Попри зростання тарифів, у нас на 500 тисяч людей менше отримують субсидії, ніж торік"

Уряд бреше українському народу, заявляючи про те, що за три роки в країні не зросли тарифи. Про це сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко.

"Факти полягають у тому, що наша влада живе в абсолютно паралельній реальності й намагається абсолютно брехливими даними ввести в цю паралельну діяльність усіх нас. Коли вони кажуть, що тарифи не зростають...Та відкрийте дані свого ж Держкомстату і подивіться: цього року у жовтні нам нарахували 16,5 млрд платежів, а рік тому - 11 млрд. Тобто за рік тарифи зросли на 50%. Це дані уряду", - каже він.

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Розенко зазначає, що влада не хоче визнавати свої помилки й продовжує звинувачувати опозицію в тому, що вона розхитує ситуацію в країні на користь ворогів.

"Так до чого тут опозиція? Хто розхитує ситуацію? Може, сам уряд цим займається? Попри зростання тарифів, у нас на 500 тисяч людей менше отримують субсидії, ніж торік. Може, причина в уряді, що у 2018 році 7,5 млн українців отримували субсидії, а сьогодні - 2,5 млн? А що трапилося? Хіба у нас втричі збільшився розмір зарплат, пенсій?" - зазначив він.

Раніше експерт з питань соцполітики Андрій Павловський в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що методики визначення прожиткового мінімуму в Україні є застарілими.

"Зверніть увагу, що мінімальна пенсія - 1934 грн, а фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - 3760 грн. Тобто вдвічі менший у нас прожитковий мінімум на фактичні показники. І так за всіма соціальними стандартами. І так само зменшений прожитковий мінімум уряд заклав у бюджет на наступний рік. Тобто в нас наступного року всі соціальні показники, соціальні програми будуть вдвічі недофінансовані", - сказав Павловський.

Нагадаємо, Верховна Рада 2 грудня ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2022 рік". За відповідне рішення проголосувало 268 народних депутатів.

У дежрбюджеті-2022 встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2393 грн (з 1 січня), 2508 грн (з 1 липня), 2589 грн (з 1 грудня). Прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років з 1 січня становитиме 2100 грн, з 1 липня – 2201 грн, з 1 грудня – 2272 грн; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 грн, з 1 липня – 2744 грн, з 1 грудня – 2833 грн; для працездатних осіб: з 1 січня – 2481 грн, з 1 липня – 2600 грн, з 1 грудня – 2684 грн.