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Корупція – доля дурнів: Гордон щодо роздачі конвертів "слугам народу" при Богдані Андрій Богдан занадто розумний, щоб бути причетним до корупційних схем, сказав журналіст

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, будучи чиновником, уникав подарунків, які могли перевищувати вартість, дозволену чиновнику його рівня. Про це розповів у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Гордон сказав, що Богдан не брав участі в корупційних схемах. Він про це повідомив, відповідаючи на питання про те, чи міг Богдан знати про зарплати в конвертах "слугам народу", коли був головою Офісу президента

"Ви знаєте, він у корупції не брав участі, наскільки я знаю, і наскільки мені говорять люди. Один мій товариш зайшов до нього в кабінет, коли він був головою Офісу (президента – ред.), з хорошим коньяком, просто з коньяком. Він (Богдан – ред.) йому сказав - я не можу це взяти, мені не дозволено брати подарунки (вартістю – ред.) понад 50 доларів, забери, я це не візьму. Ось така історія", - сказав Гордон.

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Він також зазначив, що Андрій Богдан був досить розумний для того, щоб не бруднитися в корупційних схемах,

"Знаєте, він дуже розумний, щоб брати участь у корупції. Розумні люди, я вам скажу, вони взагалі в корупції не беруть участь, тому що вони розуміють, що це все одно стане відомо, все одно попадуться, неминуче. Тому розумні люди, коли приходять у владу, капіталізують в країну, щоб в новій країні заробляти більше. А корупція - це доля дурнів, я вважаю", — підкреслив журналіст.

Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.

Зазначимо, що народний депутат Анна Скороход раніше підтвердила інформацію про те, що депутати монобільшості отримують гроші в конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.

"Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч рядовому депутату. А не рядовому - більше. Не всі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба", - каже вона.

Своєю чергою, ексміністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що історія про те, що депутати монобільшості отримують гроші в "конвертах", досить давня.

"І щодо того, чи є докази - я хочу нагадати, що покійний депутат Антон Поляков якраз давав свідчення в НАБУ. Ми не знаємо, що він там казав, але говорив про це публічно. І пам'ятаєте, чим це закінчилося для Антона Полякова? Посилаючись на депутатку Анну Скороход, скажу, що вона, наприклад, переконана, що його просто вбили. Якщо це правда, то це вам відповідь на запитання, чому немає розслідування. Тому що всі бояться повторити долю Антона Полякова", - сказав Рева.