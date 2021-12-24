17:10, Сьогодні

Скандал із зеленими інвесторами: адвокат назвав наслідки Експерт пояснив, що буде, якщо інвесторам у зелену енергетику не виплатять борги

У ДП "Гарантований покупець" блокують виплату боргів інвесторам у зелену енергетику. Про ситуацію розповів у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" голова комітету з енергетичного права у Національній асоціації адвокатів України Олександр Трохимець.

"Я думаю, що завдання, які ставлять новому керівництву (ДП "Гарантований покупець" — ред.) зверху, просто не вкладаються в юридичну площину того, що можна робити. Мабуть, перед "Гарантованим покупцем" стоїть завдання прийняти політичне рішення і ці гроші не виплатити конкретному інвестору. Але це політичне рішення не має жодного зв'язку з правом. Тому там уже третій керівник змінюється, і ніяк не можуть виконати це політичне рішення, бо бояться правових наслідків", — сказав він.

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Адвокат розповів, які можуть бути наслідки невиплат.

"На відміну від попередніх, теперішній керівник має безпосереднє відношення до права, він адвокат. Тому він, як ніхто, розуміє, до чого можуть призвести його дії чи бездіяльність. Невиплата коштів може і матиме правові наслідки у вигляді, як мінімум, збитків державного підприємства. Вже півтора місяця є зобов'язання, яке потрібно виконати шляхом переказу коштів, за ці півтора місяця можуть бути нараховані судом штрафні санкції, санкції від трьох мільярдів — це, орієнтовно, не один десяток млн гривень, це вже прямі збитки від бездіяльності керівника. Далі новий керівник повинен розуміти, що невиконання своїх зобов'язань перед інвестором — це зловживання монопольним становищем, яке полягає у дискримінаційному ставленні до конкретного суб'єкта, тобто виробника зеленої енергії. А порушення антимонопольного законодавства карається вже іншим штрафом – 10% від обігу підприємства за рік. Тут йдеться вже про кілька мільярдів гривень, які можуть бути стягнуті до держбюджету", — пояснив він.

Нагадаємо, уряд заблокував виплату боргів виробникам екологічної енергетики. А голову державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця звільнили.

Той намагався протистояти маніпуляціям влади: гроші, які позичили у європейських банків, а це понад 19 млрд гривень, застрягли на рахунках "Ощадбанку". Через кілька днів фінустанова таки почала платити за рахунками, але вибірково, лише деяким компаніям.

Зазначимо, що 15 листопада пресслужба ДТЕК ВДЕ заявила, що загальна заборгованість перед компанією за 2020-2021 роки становить 4,3 млрд грн. У пресрелізі зазначалося, що компанія заявляє про дискримінацію в погашенні заборгованості "зеленої генерації", а також вимагає проведення негайного розслідування дій посадових осіб.

"Також ми вимагаємо розслідування ролі в цій схемі в. о. директора ДП "Гарантований покупець "Вадима Уліди, голови АТ "Ощадбанк" Сергія Наумова і вищих посадових осіб, причетних до зриву погашення заборгованості перед компанією за електроенергію", — йдеться в заяві ДТЕК ВДЕ.

Банкір Сергій Фурса заявив, що ситуація із затягуванням оплати за зелену енергетику з відповідними компаніями може негативно позначитися на інвестиційному кліматі України.