16:05, Сьогодні

З верхівкою у люстрі: на київському вокзалі таки з'явилася ялинка Ялинку встановили у головному вестибюлі залізничного вокзалу столиці

Ялинку на головному залізничному вокзалі Києва таки встановили. Про це йдеться у сюжеті програми "Сьогодні новини" на телеканалі "Україна 24".

Нагадаємо, скандал із новорічним деревом виник у четвер, 23 грудня. Столична прокуратура запідозрила розкидання 5 мільйонів гривень на новорічному дереві.

"Станом на зараз розслідується кримінальне провадження за фактом можливого розкрадання коштів бюджету шляхом здійснення закупівель за значно завищеними цінами. Встановлюються інші ФОПи, з якими були укладені договори щодо декорування приміщень вокзалу", - розповіла речниця столичної міської прокуратури Надія Максимець.

Втім, за словами нашого кореспондента, в "Укрзалізниці" вже спростували інформацію, що ялинка коштує 5 мільйонів гривень. Зазначають, що на новорічну красуню витратили всього лишень 600 тисяч гривень. Втім, у прокуратурі вважають, що ціна мала б бути ще вдвічі меншою.

Ялинку прикрашали усю ніч, аби на ранок (24 грудня, - ред.) вона таки засяяла. Та схоже, що монтуючи поспіхом ялинку, на вокзалі не врахували з розміром дерева, бо верхівка ялинки упирається прямо в люстру.

До слова, коли слідчі знайдуть винуватця розкрадання грошей, йому загрожує від 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Маріуполі ввечері, 19 грудня, впала новорічна ялинка на центральній площі міста. У момент падіння на площі було людно, проте ніхто не постраждав, хіба що злякалися – про це люди розповіли журналісту:

"Різне буває, це життя. Навіть якщо це не вітер, а недбалість установників — що ж... Це життя."

"Не дуже весело стало, діти чекали на свято".

"Приїхав на ялинку, а ялинки немає".