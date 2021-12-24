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Як війна з Росією вплинула на торгівлю: подробиці від економіста Олег Пендзин розповів, що сталося з українським експортом до Росії

Україна сильно залежить від Росії щодо енергоносіїв, заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Левова частка нашого імпорту з Російської Федерації — це енергоносії. За минулий рік ми купили вугілля на один мільярд, за три квартали цього року вже купили вугілля на 1 200 000 доларів. Це 62% українського ринку вугілля. Це ще не настільки жахливо, а ось 75% ринку дизеля — це Росія та Білорусь... Ми говоримо про енергетичну безпеку, але... В Україні п'ять нафтопереробних заводів, чотири з яких стоять, а ми пов'язані з російським ринком нафтопродуктів. Ми дуже прив'язані до енергоносіїв РФ. Будемо чесними — той газ, який ми беремо по реверсу з Європи, це той самий російський газ, який прийшов іншими шляхами. І я не думаю, що найближчим часом щось принципово зміниться", — сказав він.

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Пендзин розповів, як війна з Росією вплинула на український експорт.

"Ми не постачаємо в Росію товари, які можуть мати подвійне використання. Якщо подивитися на структуру українського експорту, то високотехнологічний експорт був зав'язаний на країни колишнього СНД. А все що стосується сировинного спрямування, аграрного сектора — це той розподіл праці, який є у світі. Звісно, ​​ми зацікавлені в тому, щоб на світовий ринок збільшити товари з глибшим переробленням та з вищою додатковою вартістю. До Росії ми обрізали в першу чергу високотехнологічний експорт. Щодо аграрного експорту до РФ - він і так був невеликий. Коли росіяни обрізали постачання молочних продуктів у свою країну, українці намагалися знайти альтернативні ринки. Тоді ми змогли переорієнтуватися. А області машинобудування поки що досить важко знайти ринки. Україна в цій ситуації повинна допомагати своїм підприємствам: вводити субсидування експорту, знаходити механізми для експорту продукції не лише до країн СНД", — сказав він.

Раніше Пендзин розповідав, що через газ в Україні можуть подорожчати продукти та інші товари.

"Ціна газу ляже в ціну товару, вона вже лягає — ми це бачимо. Є залізне правило економіки — за все платить кінцевий споживач. Ми заплатимо за зростання ціни газу для промисловості, за дотації, які затримуватимуться з бюджету, щоб підтримувати низьку ціну на газ", — сказав він.