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Клінінг XXI століття: в Ізраїлі з'явилися дрони-прибиральники Такі прибиральники облітатимуть територію за графіком

Дронів-прибиральників створили в Ізраїлі. Вони допомагатимуть збирати бруд із сонячних панелей. Про це йдеться у сюжеті програми "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

Гаражі для квадрокоптерів зведуть неподалік сонячних електростанцій. Такі прибиральники облітатимуть територію за графіком. На базі ж дрон автоматично заряджатиметься і наповнюватиме контейнер мийним засобом.

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Нагадаємо, Саудівська Аравія облаштовує чисті міста: штучний острів площею як Київ побудують біля узбережжя Червоного моря. Живитися він буде винятково зеленою енергією.

Тим часом Індія та Велика Британія створять єдину енергетичну систему та заповнять її сонячними кіловатами.

Такий проєкт було представлено під час кліматичного саміту у Глазго. До єдиної мережі під'єднаються ще 140 країн. Вона працюватиме безперебійно, тобто сонячні кіловати будуть доступні цілодобово. Якщо в одному куточку планети похмуро, то струм ітиме мережею з іншої країни, де в цей час сонячно.

А Китай на шляху до зеленого майбутнього планує в найближчі 40 років покрити половину потреби в електриці енергією сонця. До цього часу екологічні кіловати стануть дешевшими за вугільну генерацію — 1 кВт-год коштуватиме менше ніж 2,5 центи. Такими є результати спільного дослідження британських та китайських учених.