22:02, Вчора

Це приниження, а не підтримка: Гройсман щодо "тисячі Зеленського" Українців потрібно мотивувати до вакцинації від коронавірусу, але не в такій збоченій формі, вважає Гройсман

Роздача 1000 гривень тим українцям, хто сьогодні вакцинувався від коронавірусного захворювання COVID-19, є принизливою. Мотивувати українців робити щеплення треба, але в іншій формі. Про це повідомив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Політик зазначив, що він вважає таку форму підтримки українців збоченою.

"У збоченій формі вони запропонували таку підтримку. Я думаю, що тут є елементи приниження людей. Я цього не розумію, я цього не поділяю. Треба по-іншому діяти для того, щоб таких проблем, які у нас є сьогодні, не було", — сказав Гройсман.

Зазначимо, що згідно з повідомленням МОЗ, в Україні станом на 23 грудня 2021 року було підтверджено 7 312 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 585 дітей та 182 медпрацівники. 275 пацієнтів померли від ускладнень ковіду. За кількістю нових пацієнтів в Україні лідирує Київ. Тут за добу виявили ковід у 1211 осіб. На другому місці опинилася Донецька область - 531 людини, на третьому – Львівська область, тут протягом 22 грудня виявили 417 нових випадків COVID-19.

Крім того, повідомляється, що Україна опинилася на 21 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19. Дані взяті зі статистичного ресурсу Worldometers. Зазначається, що станом на 22 грудня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 13 місце серед країн Європи. Також Україна знаходиться на 6 місці серед країн світу за кількістю нових летальних випадків від COVID-19 і на 4 - серед європейських країн.

Нагадаємо, раніше доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що з себе представляє штам коронавірусу "Омікрон" і наскільки він небезпечний.

"Омікрон — це черговий варіант вірусу, який віднесений до варіантів, що викликають занепокоєння. Всі варіанти, які потрапляють до цієї когорти, є більш заразними, вони вислизають від імунітету — як штучного, так і природного, вони трохи слабше відповідають на терапію. Але на сьогодні, якщо ми проаналізуємо пандемію з початку її розвитку, можна помітити, що кожен наступний варіант збільшує свою заразність, при цьому компенсаторно поступається своєю агресивністю.

"Дельта" була заразніша, але менш вірулентна, з меншою летальністю, але захопила молодих людей, дітей. "Омікрон" ще заразніший, ніж "Дельта", тому в деяких країнах вертикальні криві за кількістю інфікованих. Але поки що в основному він викликає легкі, неважкі форми захворювання. Побачимо, що буде далі", — сказала вона.