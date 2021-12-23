21:11, Сьогодні

У Путіна підготовлений сценарій щодо України: нардеп сказав, із чим це пов'язано "Дивуватися цьому я б не став"

Не можна абсолютно розглядати газові та енергетичні питання, "відриваючи" їх від політичних і геополітичних. Про це зазначив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко.

"Це одне й те саме. І коли намагаються їх розділити, то це величезна помилка", - сказав він.

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Також він прокоментував слова президента Росії Володимира Путіна про те, що однією зі складових зростання спотових цін на газ, яке наразі спостерігається в Європі, є попит з боку України.

"Це маніпуляція, але вона свідома і достатньо фахова. Тобто що він каже? Ви знаєте, що останній стрибок цін на газ в Європі насамперед було пов'язано з тим, що максимально скоротили транзит за маршрутом "Ямал-Європа". Путін каже: "Ми не постачаємо зараз газ в Європу, бо там немає замовлень - ми всі замовлення виконали за цей рік за довгостроковими контрактами"... І каже, що там замовника на довгостроковий контракт немає, тому й призупинили цей транзит туди. А в цей час газ - оскільки в Польщі не вистачає сьогодні газу - починають, навпаки, з Європи, Німеччини, на Польщу закачувати. Але Путін каже: "Це не для Польщі газ, а для України", бо дійсно не вистачає газу в Україні", - розповів Кучеренко.

За його словами, те, що Путін грав, грає й гратиме свою гру в газовому та геополітичному питанні, - це не новина:

"І в його грі місце України - це арена для битви. За рахунок України, максимального тиску на неї він досягатиме своїх геополітичних рішень - насамперед це запуск "Північного потоку-2". Я точно розумію, що щодо України в Путіна заготовлений сценарій. На превеликий жаль, він буде пов'язаний із максимальним зменшенням транзиту через Україну в найближчі місяці - буквально з січня... Які наслідки? Якщо в трубі не буде в січні газу, то наші південно-східні регіони фізично будуть без газу - там будуть обмеження. Так побудована система. Але дивуватися цьому я б не став. Це помилка чи свідома маніпуляція нашої влади, коли вони кажуть, що в усьому винний Путін, олігархи тощо".

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Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін назвав однією зі складових зростання спотових цін на газ, яке наразі спостерігається в Європі, попит з боку України.

Путін сказав, що "Газпром" на цьому тижні не бронює транзитні потужності газопроводу "Ямал-Європа", тому що покупці не виставили заявок на купівлю. Водночас по "Ямалу-Європі" газ нині качається реверсом із Німеччини до Польщі.

Президент РФ не виключив, що реверсний потік газу з Німеччини до Польщі згодом може прямувати в Україну, що створює дефіцит газу і зростання цін у Європі.