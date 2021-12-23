Не через Україну: політолог пояснив затримку запуску "Північного потоку-2"
Ігор Рейтерович розповів, що буде далі з російським газопроводом
Україна не вплинула на затягування сертифікації "Північного потоку-2", розповів в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.
"У цьому питанні, за великим рахунком, не через позицію України відбулася затримка сертифікації, це класичні бюрократичні процедури, які діють у Європейському Союзі. І люди, які хоч трохи обізнані в енергетичній політиці та особливості узгодження інтересів у цій політиці на рівні ЄС, чудово знали, що так швидко в дію він ("Північний потік-2", - ред.) не вступить, є процедура", — сказав він.
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За словами експерта, Німеччина не перешкоджатиме запуску російського газопроводу в обхід України.
"У Німеччині зараз інший уряд, і в них дещо відрізняється позиція щодо "Північного потоку-2". У деяких міністрів вона радикальніша, деякі офіційно її не озвучували. Але всі як мантру повторюють тезу про те, що є процедури, ми їх усі пройдемо, а вже за їхніми результатами буде прийнято рішення. Тому мені здається, що це не стільки від нас щось залежало конкретно в цій ситуації, просто так складається в Європі, і десь на пів року затримується його запуск. Це не заважає тій самій Росії його вже потроху наповнювати, вони готові стартувати будь-якої миті. До того ж Німеччині він вигідний, і додаткових перешкод вона не створюватиме.
А нам потрібно поставити запитання окремим представникам нашої влади, наприклад, голові Офісу президента, який очолює групу, яка має перешкоджати запуску "Північного потоку-2". Приписувати собі заслугу бюрократії Європейського Союзу – це не дуже правильна позиція”, – сказав він.
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Нагадаємо, раніше глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав дуже ймовірним, що російський "Північний потік-2" не запуститься найближчим часом або взагалі не запуститься.
"Путін, крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, спотів", - сказав Вітренко.