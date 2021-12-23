Не через Україну: політолог пояснив затримку запуску "Північного потоку-2"

Україна не вплинула на затягування сертифікації "Північного потоку-2", розповів в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.

"У цьому питанні, за великим рахунком, не через позицію України відбулася затримка сертифікації, це класичні бюрократичні процедури, які діють у Європейському Союзі. І люди, які хоч трохи обізнані в енергетичній політиці та особливості узгодження інтересів у цій політиці на рівні ЄС, чудово знали, що так швидко в дію він ("Північний потік-2", - ред.) не вступить, є процедура", — сказав він.

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За словами експерта, Німеччина не перешкоджатиме запуску російського газопроводу в обхід України.

"У Німеччині зараз інший уряд, і в них дещо відрізняється позиція щодо "Північного потоку-2". У деяких міністрів вона радикальніша, деякі офіційно її не озвучували. Але всі як мантру повторюють тезу про те, що є процедури, ми їх усі пройдемо, а вже за їхніми результатами буде прийнято рішення. Тому мені здається, що це не стільки від нас щось залежало конкретно в цій ситуації, просто так складається в Європі, і десь на пів року затримується його запуск. Це не заважає тій самій Росії його вже потроху наповнювати, вони готові стартувати будь-якої миті. До того ж Німеччині він вигідний, і додаткових перешкод вона не створюватиме.

А нам потрібно поставити запитання окремим представникам нашої влади, наприклад, голові Офісу президента, який очолює групу, яка має перешкоджати запуску "Північного потоку-2". Приписувати собі заслугу бюрократії Європейського Союзу – це не дуже правильна позиція”, – сказав він.