16:18, Сьогодні

"Такий цирк не пройде": економіст про сертифікацію "Північного потоку-2" Експерт пояснив, чому Росії не варто дурити Європу в процесі сертифікації газопроводу

Росії не вдасться шантажувати Європу і створити фіктивну фірму, щоб без атестації запустити в роботу газопровід "Північний потік-2". Таку думку озвучив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Андрій Новак.

"Це мислення пострадянського простору, що можна фіктивну фірмочку зареєструвати сьогодні, а завтра вона вже учасник "Північного потоку-2". У Європі такі циркові номери просто не пройдуть. Там ретельна перевірка: що за компанія, яка передісторія у неї, який фінансовий стан. Тому фіктивну мильну бульбашку зареєструвати постачальником величезних об'ємів газу по настільки скандальному газопроводу Путіну не вдасться", - сказав він.

Читайте також: Із запуском "Північного потоку-2" можуть бути проблеми: деталі від нардепки

На думку Новака, проти Росії у спробах шантажу зіграють США як більш досвідчена країна в масштабних політичних іграх, а також європейське законодавство.

"Вся справа не у формальних юридичних процедурах, а в тому, що Росія "Північний потік" змушена будувати за європейським законодавством. Європейське законодавство в енергетиці - розділення на 3 частини: виробник, постачальник і той, хто продає. Не може це бути одна компанія. Це принцип Третього енергетичного пакета. І юридично обманути це, створивши фіктивну бульбашку, в Європі неможливо. Будь-який судовий позов будь-якого конкурента в Європейському суді закінчиться на користь законодавства", - зазначив він.

Як відомо, США і Німеччина 21 липня офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Вони опублікували "Спільну заяву на підтримку України, європейської енергетичної безпеки та наших кліматичних цілей", повідомляє "Європейська правда".

США й Німеччина зазначили, що в інтересах України та Європи продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року. Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб зробити можливим продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Президент Росії Володимир Путін 20 серпня після переговорів з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року, коли завершується поточний контракт, залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Путін зазначив, що Росія готова і після 2024 року транзитувати газ через Україну, "але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього повинні зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати",- пише DW.