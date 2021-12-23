15:47, Сьогодні

Що буде з гривнею до Нового року: відповідь експертів "Дефіцит бюджету значно менший, ніж заплановано"

Якщо зараз Національний банк України допускатиме девальвацію гривні, штучно її провокуватиме, то його керівництво повинно йти у відставку. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" сказав економіст Андрій Новак.

"Якщо зараз НБУ в умовах, коли абсолютно немає підстав для девальвації гривні - ані фінансових, ані загальноекономічних, - допускатиме девальвацію гривні, штучно її провокуватиме, вважаю, що керівництво НБУ має йти у відставку. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви рекордні. Які підстави? Експорт український зріс на 27% цього року, при тому, що імпорт майже не зростає", - розповів він.

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Також фінансист Тарас Козак заявив, що коливання в 10-15-20 копійок - це цілком можливий варіант розвитку подій:

"Я думаю, що це не є девальвацією... якщо не буде справді посилення істерії навколо російської агресії, тому що фундаментальні чинники досить непогані. Дефіцит бюджету значно менший, ніж заплановано... тому фундаментальних причин немає. Але ми бачили фактично зростання долара з курсу 26,1 до 27,2 просто на тих же емоціях, переживаннях громадян".

Нагадаємо, голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос розповів, чому зростають ціни на продукти.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар до них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їхніх спробах збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні. Значною мірою виробники мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.