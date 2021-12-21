18:13, Сьогодні

Як зростання ціни на газ позначиться на українцях: прогноз Голова Оператора ГТС розповів, чому дорожчає газ

Про причини зростання ціни на газ у світі розповів у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон.

"Різке зростання цін на газ останнім часом було пов'язано з тим, що "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності з транзиту через Україну та Польщу. Зараз транзит стабільний, тільки на рівні 109 млн кубометрів на добу, що становить десь 40 млрд на рік. Цього явно недостатньо, щоб задовольнити попит у Європі, тому ціна стрімко зростає. Моє розуміння таке, що "Газпром" продовжує посилювати енергетичну кризу в Європі, щоб досягти своїх геополітичних цілей. По-перше, домогтися того, щоб було сертифіковано "Північний потік-2" без відповідності вимогам третього енергетичного пакета, а також без політичних вимог від України щодо інших питань", — сказав він.

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Макогон пояснив, які наслідки будуть для України.

"На домогосподарствах це не позначиться, бо є річні тарифи, які пропонують постачальники. А для промисловості це велика проблема, тому що промисловість фактично купує за європейською ціною, а вона зараз уже більш ніж 2 тисячі доларів (за тисячу кубометрів — ред.). Я поки не бачу способу вирішення цієї проблеми, тому що, на жаль, нам недостатньо свого видобутку газу і ми змушені його імпортувати. Ми споживаємо 30 млрд, а самостійно видобуваємо десь 20, тобто 10 млрд нам потрібно імпортувати", — сказав він.

Нагадаємо, політолог і телеведучий Дмитро Співак заявив, що в Україні сьогодні фактично знищено газотранспортну систему й державний видобуток газу.

"Нафтогаз України" - це від самого початку придуманий корумпований прошарок та прокладка. Я глибоко переконаний, що те, що творили Коболєв, Вітренко й всі, хто керував "Нафтогазом" з 2014 року, їх можна притягувати до відповідальності за держзраду, зраду національних інтересів, диверсію проти української держави. Вони угробили газотранспортну систему, вони не модернізували її, вони угробили весь державний видобуток", - заявив телеведучий.