13:15, Сьогодні

Економіст назвав основні проблеми запровадження "економічного паспорта" в Україні "Щороку кількість дітей збільшуватиметься"

В ідеї про "економічний паспорт українця" є багато запитань. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"Ми зараз з вами говоримо про 61 млрд грн на рік і розуміємо, що це є достатньо серйозним джерелом дохідної частини державного бюджету. І ми однозначно матимемо дискусії з нашими кредиторами, тому що будь-яке зменшення дохідної частини... однозначно від наших кредиторів будуть вимагатися компенсатори... Тому перше питання - джерела надходження", - сказав він.

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"Питання друге. Коли ми говоримо про світовий досвід, то всі фонди майбутніх поколінь, які є в Норвегії, Арабських Еміратах, Кувейті, роблять за рахунок профіциту державного бюджету. Що мається на увазі? Є видаткова частина, є дохідна. Якщо у вас доходи перевищують над видатками, то формується профіцит. Якщо доходи менші, то у вас дефіцит. Тобто ви маєте розуміти в тій ситуації, що коли у вас дефіцит, то мають бути запозичення, належним чином сформовані кошти, щоб перекрити ваші видатки. В інших країнах це робиться з профіциту. Коли ми з вами говоримо про профіцит, тут ніби все нормально. Коли ми з вами говоримо про дефіцит, то, вибачте, але де братимуться кошти?" - розповів Пендзин.

За його словами, величини надходження від ренти достатньо серйозно залежать від ціни на сировинні ресурси на світових ринках сировини:

"Коли ми з вами говоримо про величини надходження від ренти, вони достатньо серйозно залежать від ціни на наші сировинні ресурси на світових ринках сировини. Якщо ціни падатимуть, відповідно й обсяг надходжень платежів зменшуватиметься".

Водночас він зазначив, що щороку кількість дітей збільшуватиметься:

"Щороку кількість дітей - ми говоримо про вже анонсований розподіл коштів лише на дітей з 2019 року, - які потребуватимуть нарахувань, збільшуватиметься. Тобто загальна сума, яка буде надходити на персональний рахунок, буде менша. Ще є питання збереження надходжень. Ви гроші віддали - немає запитань. Сьогодні, виходячи з позицій народних депутатів, єдине джерело, куди можна буде спрямувати ці кошти, - це облігації внутрішньої державної позики. Жодним чином інакше ринок у нас не працює".

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Щодо пенсіонерів, то, на його думку, влада намагається придумати, як їм збільшити суму пенсійних виплат:

"Я розумію, що пенсіонери - це категорія людей, які точно не зможуть потрапити в накопичувальну систему, і влада якось намагається придумати, як їм збільшити суму пенсійних виплат".

Нагадаємо, в майбутньому дія "економічного паспорта" може розширитися на пенсіонерів. На думку глави парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, люди, яким більше ніж 70-80 років, повинні мати базовий дохід, оскільки у них немає можливості додаткових заробітків.

"Звичайно, є за що цю ініціативу (про "економічний паспорт" - ред.) критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів", - заявив він.

Водночас Арахамія додав, що у людей похилого віку, особливо старших за 70-80 років, взагалі немає можливості додаткових заробітків. Саме тому "їм треба отримувати безумовний базовий дохід".