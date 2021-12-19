19:01, Сьогодні

Товари можуть подорожчати через газ — прогноз економіста Олег Пендзин розповів, чому через газ піднімаються ціни на продукти

Про ситуацію з газом для населення в Україні розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

"У травні Кабмін видав постанову, якою погіршив умови надання субсидій — провів верифікацію, ввів додаткові майнові вимоги. І склалася цікава ситуація, що ті, хто може отримувати субсидії, їх отримують, ті, хто не може — не отримують, різко збільшилася заборгованість, і Кабмін повернувся до того, від чого відмовився у 2014 році. Знову ми отримуємо газ утричі дешевше, всі його отримуватимуть. Але незрозуміло, що робитимемо у квітні", — сказав він.

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За словами економіста, для промисловості газ дорогий, а тому ціни на продукцію збільшуватимуться.

"Тепло по 7,44 плюс допомога з боку держави — фактично це теж дешевий газ, який дотуватиметься з держбюджету. А промисловість отримує газ по 37 грн за куб плюс транспортування. У результаті ціна газу ляже в ціну товару, вона вже лягає — ми це бачимо. Знаєте, хто сьогодні є основним постачальником тепличних огірків? Росія. А чому? Тому що наші теплиці не витримують конкуренції через те, що дорогий енергоносій. Як наслідок, у нас зараз російські огірки на полицях. Є залізне правило економіки — за все платить кінцевий споживач. Ми заплатимо за зростання ціни газу для промисловості, за дотації, які затримуватимуться з бюджету, щоб підтримувати низьку ціну на газ", — сказав він.

Раніше енергетичний експерт Андріан Прокіп розповів про ситуацію з наявністю газу в Україні. За його словами, "Нафтогазу" доведеться докуповувати певні незначні обсяги до кінця березня.

"Упевненості в однозначному "все буде добре" немає, хоча погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, були в листопаді, однозначно прихильні для України, і ми змогли заощадити чималі обсяги енергоресурсів — насамперед газу", — сказав він.