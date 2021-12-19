18:05, Сьогодні

"Впевненості немає": експерт розповів про ситуацію з газом в Україні "Нафтогазу" доведеться докуповувати певні незначні обсяги до кінця березня"

Ситуація з газом в Україні є більш-менш нормальною, розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" енергетичний експерт Андріан Прокіп.

За його словами, Міненерго - це "весільний генерал", який мало на що впливає, але намагається впливати.

"Міненерго є частиною виконавчої влади й, по суті, виконавча влада разом з іншими гілками влади намагається тримати фасон та обіцянки, що все буде однозначно добре. Впевненості щодо однозначного "все буде добре" немає, хоча погодні умови, які ми спостерігаємо зараз, які були в листопаді, однозначно прихильні для України й ми змогли зекономити достатньо немалі обсяги енергоресурсів - насамперед газу", - сказав він.

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За словами експерта, ситуація з газом є більш-менш нормальною:

"Нафтогазу" доведеться докуповувати певні незначні обсяги до кінця березня, але стратегія "Нафтогазу" в нинішній ситуації - це все-таки дочекатися можливого моменту нижчої ціни. Насправді ту кон'юктуру, яка є сьогодні на європейських ринках, не міг спрогнозувати ніхто... Станом на сьогодні запаси дозволяють ще витримувати паузу. Велике запитання, чи піде влада на, скажімо, масове використання вугілля для генерації електроенергії. Також велике запитання, який буде режим імпорту електроенергії Росії чи Білорусі й чи не буде спроб політичного шантажу цими поставками зі сторони Кремля. Велике запитання - це погодні умови. Але станом на сьогодні запаси газу, які є в сховищах, дозволяють притримуватися стратегії - очікування нижчої ціни - на відміну від ситуації з вугіллям".

Раніше народний депутат Людмила Буймістер повідомила, що в Україні енергетична криза носить ознаки того, що вона створена штучно. Вона зазначила, що криза ця почалася ще два роки тому, коли в Україні вирішили не відкладати запуск ринку.

Крім цього, нардеп і експерт в області ЖКГ Олексій Кучеренко зазначив, що і "вугільна" криза запущена в Україні рукотворно. Фахівець каже, що чинна влада не хоче конструктивно говорити та розв'язувати цю проблему, тому що не хоче її визнавати.

"Не зробили накопичення вугілля, тому що профільний комітет, голова комітету та голова НКРЕКП у тандемі працюють. Вони ж працюють абсолютно проти теплової генерації та проти вугільників. Вони створили цю проблему заради спекулянтів на ринку, заради імпорту, на якому заробляють якісь структури. І дуже непогано заробляють - купують по 0,5 цента, а перепродують по 1,5 цента. А якщо хто-небудь, хто говорить, що є проблема і вказує на очевидні речі, то вони відразу ж ярлики вішають, що це провокатори, що це зрадники, опозиція", — зазначив нардеп.