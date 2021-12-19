Не можна відкладати: Гриценко висловився про нововведення для ФОПів

Усі фізичні особи-підприємці мають мати касові апарати, заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" ексміністр оборони Анатолій Гриценко.

"Я вважаю, що мають бути розрахункові апарати, і не треба вже відкладати. Минуло понад рік, є безплатні додатки податкової служби. Мобілки є у всіх підприємців. Вперед, платити податки. Бо якщо говорити про патріотизм, а зараз треба й армії, і вчителям, і лікарям підвищити зарплати, а звідки на це брати? А якщо ви подивитеся на ФОПів, які туди виходять (на акції протесту проти касових апаратів — ред.), там ювелірні магазини, наприклад. Це не ті ФОПи, які ледве кінці з кінцями зводять, а ті, де ви приходите у великий магазин, і вам виписують чек на приватного підприємця. В них виторг на мільйони щодня", — сказав він.

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Гриценко запропонував, як треба зробити, щоб люди контролювали свої податки.

"У нас навчилися добру справу — спрощену систему оподаткування, яка комусь потрібна — розширити на весь олігархат, і всі великі бізнесмени, включаючи колишнього президента, працюють паралельно через цих ФОПів. Не можна далі рухатися так. З тим, що потрібно системно підходити, я згоден. Ми час від часу подорожуємо — скрізь найдрібніший підприємець дає тобі чек. Ідеш по набережній, там готують цукрову вату чи якісь коржики, і тобі дають чек. А у нас такого немає.

Потрібно робити так, щоб всі платили та все контролювали. А для цього потрібно, щоб нам не давали "чисту" зарплату на руки. А щоб усім давали "брудну" зарплату, як у США, щоб ти потім зі своєї кишені платив податки. І якщо ви побачите, що отримали 20 тисяч гривень, а потім 6-7 тисяч ви повертаєте... Тоді б у вас психологічно перемкнуло — а куди це все йде щомісяця, щороку? І тоді б у вас були психологічні підстави вимагати — нормальної поліції, нормальних доріг, нормального медзабезпечення тощо. А у нас роботодавець автоматично платить, і ви ці гроші начебто не бачите. Якщо всі сплачуватимуть податки з власного "брудного" доходу, це дасть усім відчуття, що вони утримують державу, і тоді буде якесь право голосу", — сказав він.