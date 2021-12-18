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"Політичне шахрайство": нардеп розповів, як шахтарів залишили без зарплат Михайло Цимбалюк заявив, що монобільшість обдурила робітників державних шахт

Монобільшість у Верховній Раді продемонструвала "політичне шахрайство", залишивши десятки тисяч шахтарів без зарплат на новорічні свята.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк, коментуючи акцію протесту шахтарів біля парламенту.

"Те, що сталося з шахтарями, з погашенням заборгованостей з зарплат - це політичне шахрайство. Насправді, це державні шахти, яких більше 30. На них працюють майже 50 тисяч людей. Крім того, є їхні родини. З весни накопичувалися борги, частково влітку погасили. Зараз представники приїхали до Верховної Ради. В середу відбулося засідання бюджетного комітету, на якому було ухвалено рішення - проголосувати за основу і в цілому виділення 2,5 мільярдів, хоча це не вся сума. А в четвер монобільшість взагалі вирішила, щоб проголосувати тільки в першому читанні", - обурився нардеп.

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Цимбалюк також заявив, що "відбулася підробка документів, їх фальсифікація".

"Має бути розслідування правоохоронних органів. Пан Арахамія ще раз з трибуни сказав, що буде проголосовано, а насправді представник комітету запропонував тільки за основу, і було монобільшістю проголосовано. А в цілому будуть голосувати не раніше кінця січня", - підкреслив він.

Депутат зазначив, що коли опозиція спільно з шахтарями і громадськістю почали тиснути на Верховну Раду, то "була проголосована саме в п'ятницю постанова, в якій Верховна Рада просить Кабінет міністрів виділити 300 мільйонів на погашення заборгованостей".

"300 мільйонів - це тільки декілька шахт. За грудень буде ще 500 мільйонів заборгованість, в січні ще додасться. Тобто, коли Верховна Рада буде голосувати цей законопроєкт у другому читанні, то заборгованість шахтарським колективам буде вже близько 3 мільярдів гривень. Людей залишили на новорічно-різдвяні свята без зарплати... Це політичне хамство, якого я не зустрічав за все своє свідоме життя в державних структурах", - заявив Цимбалюк.

Нагадаємо, 16 грудня парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №5891-1 щодо виділення з бюджету цього року 2,4 мільярда гривень для погашення заборгованостей із зарплат гірникам.

17 грудня Верховна Рада ухвалила постанову №6442 щодо звернення до Кабміну щодо виділення коштів із резервного фонду держбюджету для виплати заборгованості працівникам державних вугледобувних підприємств. Постанову підтримали 307 депутатів. Документом пропонується виділити із резервного фонду на виплату зарплат шахтарям 300 мільйонів гривень.

Після голосування Рада закрилася на новорічні канікули.

Цього тижня під Верховною Радою проходили протести шахтарів із державних шахт із вимогою віддати борги із зарплати. Також шахтарі скаржилися на тяжкі умови праці.

Прем'єр-міністр Денис Шмігаль провину перекладає на керівництво шахт - мовляв, їхні неефективні дії призводять до затримки зарплати.