21:12, Сьогодні

"Це помилка": банкір пояснив, що не так з "тисячею Зеленського" Сергій Фурса порадив не ускладнювати процедуру

Держава повинна заохочувати українців до вакцинації від коронавірусу живими грошима, які кожен зможе витратити на власні потреби.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" інвестиційний банкір Сергій Фурса, коментуючи так звану "тисячу Зеленського".

"Платити за вакцинацію - це, в принципі, раціональна ідея, тому що у нас дуже все погано з вакцинацією - ми на рівні країн Африки. Це соромно - той рівень вакцинації, який є в Україні. Особливо соромно за шалену кількість людей, яка купує ковід-сертифікати. Ми зараз бачимо, що Італія, наприклад, закрилася від України, тому що нашому рівню вакцинації не довіряють. Тому нам потрібно підвищувати той рівень, особливо враховуючи "Омікрон", як він швидко розповсюджується", - зауважив він.

Читайте також: Економіст розказав, кому дійсно потрібна "тисяча Зеленського"

Проте, за словами банкіра, треба стимулювати вакцинацію живими грошима - "не ускладнювати, бо найкращий варіант будь-яких пільг - це монетизація, просто гроші в руки".

"Які шляхи треба пройти, щоб отримати цю тисячу... Це непросто, і це багатьох людей стримуватиме, особливо людей, які технічно не підковані, які пенсіонери. Для них це дуже складна арифметика, щоб отримати цю тисячу гривень. Це помилка, треба було давати всім гроші. Вакцинувався - тримай гроші, а далі сам визначай, куди ти їх витрачаєш. Найімовірніше, ти витратиш їх всередині країни", - сказав Фурса.

Читайте також: Епідеміолог пояснила, чому не варто поспішати витрачати "тисячу Зеленського"

Раніше президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе одержати одну тисячу гривень. Швидко і зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент до спортзалів або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни... Програма стартує 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року. Ми розуміємо, що смартфони та "Дія" є, на жаль, не в кожного, то ж ця програма діятиме не один місяць. Держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень, зокрема людям похилого віку", — сказав Зеленський.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль розкрив подробиці, як українцям отримати "ковідну тисячу".