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Богдан пояснив, чому Україні може не вистачити газу на опалювальний сезон В Україні влада влітку хотіла ремонтувати дороги, а не купувати дешевий газ, заявив Андрій Богдан

В Україні може не вистачити газу до завершення опалювального сезону, враховуючи, що й електроенергію планують отримувати за допомогою блакитного палива. Про це повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній глава Офісу президента Андрій Богдан.

"Проблема не у відсутності газу в газових сховищах, а проблема того тиску, який може газове сховище забезпечити одномоментно...Чим більше газу закачано, тим більший тиск, і тим більше газу одномоментно ми можемо отримати, надаючи його нашим споживачам. На сьогодні у нас в газових сховищах 15 млрд кубометрів газу...Умовно 1, або 10, або 20 лютого, у нас в газових сховищах, дай боже, буде 10 мільярдів кубометрів газу, але може бути ще менше... Газ є, але тиску вже немає. Ми одномоментно за добу можемо дістати 64 млн кубометрів газу. Це ще непогана ситуація, якщо стільки", - сказав Богдан.

Він зазначив, що раніше під час опалювального сезону Україну рятував імпорт газу.

"Наш внутрішній видобуток газу - це 55 мільйонів кубометрів газу. Вони видобуваються в газових родовищах і закачуються в ГТС. З газових сховищ ми дістаємо одномоментно за добу 64 мільйони кубометрів газу. І раніше нас рятувало те, що у нас був імпорт. Ми брали раніше, до 2014 року, газ з Росії, і використовували на свої потреби, а після 2014 року ми брали газ в Європі. На сьогодні імпорт газу - 0. Ми не імпортуємо ні з Росії, ні з Європи. І в добу, в кращому випадку, ми будемо мати 120 мільйонів кубометрів газу в наших ГТС для внутрішнього використання", — сказав Богдан.

Він назвав два варіанти, яким чином уникнути рівня газової кризи в Україні, коли нічим буде продовжувати опалювальний сезон.

"Скільки ж ми споживаємо? Минулого року в лютому, коли були морози, ми споживали на добу до 145 мільйонів кубометрів газу. Ми плануємо використовувати газ для того, щоб виробляти електроенергію, тому що вугілля у нас немає. Це додатково 10 мільйонів кубометрів газу. І ще ми з наших підземних газових сховищ віддаємо в Європу, реімпортуємо 15 мільйонів кубометрів газу. Це газ, який належить європейським компаніям. Вони його власники. Вони його закачали, і вони його забирають назад. Читайте також: "Це шантаж Росії": нардеп розповів, що буде з газом у Європі Тобто споживання вдень у нас в мінімальному варіанті при -15 (градусів за Цельсієм - ред.) - 160 мільйонів кубометрів газу. Тобто ми не можемо забезпечити це споживання тим газом, який закачали в ГТС. І надалі у нас є 2 виходи. Перший варіант - забирати цей транзит, який існує в Україні, тобто забирати російський газ, якій фактично належить європейським компаніям і йде в Європу. Або другий варіант - нам треба здійснювати імпорт, купувати цей газ у європейських компаніях, заплативши на сьогодні 1500-1700 (доларів США - ред.)... Ми заплатимо величезні гроші, яких у нас немає", — зазначив він.

Богдан також зазначив, що проблеми сьогодні могло і не бути, якби влітку закачали в сховища дешевий газ.

"А чому це було зроблено? А тому що комусь у червні не планувати зиму треба було, а треба було дороги будувати. Зруйнувавши корпоративне управління, цю систему координат, яку створили наші зовнішні партнери, просто розваливши її, гроші пішли на дороги, а до зими ми не підготувалися. Ми не купили газ по 300 доларів, ми сказали - потім купимо. І тепер за ці злочини рішення ми будемо платити нашою українською гривнею, перевівши її в долар, заплативши по 1700, тому що тоді ми хотіли дороги, і не хотіли купувати газ по 300 (доларів США - ред.)", — сказав ексглава ОП.

Раніше народний депутат Людмила Буймістер повідомила, що в Україні енергетична криза носить ознаки того, що вона створена штучно. Вона зазначила, що криза ця почалася ще два роки тому, коли в Україні вирішили не відкладати запуск ринку.

Крім того, нардеп і експерт в області ЖКГ Олексій Кучеренко зазначив, що і "вугільна" криза запущена в Україні рукотворно. Фахівець каже, що чинна влада не хоче конструктивно говорити та розв'язувати цю проблему, тому що не хоче її визнавати.

"Не зробили накопичення вугілля, тому що профільний комітет, голова комітету та голова НКРЕКП у тандемі працюють. Вони ж працюють абсолютно проти теплової генерації та проти вугільників. Вони створили цю проблему заради спекулянтів на ринку, заради імпорту, на якому заробляють якісь структури. І дуже непогано заробляють - купують по 0,5 цента, а перепродують по 1,5 цента. А якщо хто-небудь, хто говорить, що є проблема і вказує на очевидні речі, то вони відразу ж ярлики вішають, що це провокатори, що це зрадники, опозиція", — зазначив нардеп.