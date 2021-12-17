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"Це вже колапс": Разумков попередив про загрозу через ціни на газ Ексспікер оцінив ситуацію зі зростанням газових тарифів

Через зростання цін на газ в Україні можуть зупинитися хлібзаводи.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради, позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

"З газом наступна ситуація - вже піднялося питання щодо хлібу. Напередодні звернувся "Укрхлібпром" до президента і прем'єра з листом з проханням або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться. Вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень. Порахуйте собівартість хліба, яким він має бути тоді на полицях і скільки це вам буде коштувати. Або вони зупиняться і не будуть його виробляти. Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, це вже колапс", - підкреслив ексспікер.

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Разумков також прокоментував ситуацію з цінами на газ для населення:

"Сьогодні говорять, що для населення газ буде коштувати 8 гривень. 8 гривень - це те, що ви сплачуєте зі своєї кишені сьогодні. А паралельно держава повинна буде все це компенсувати з бюджету. А хто наповнює бюджет? Ви ж і наповнюєте! Це ж не береться з кишені народних депутатів, президента, прем'єр-міністра".

Нагадаємо, керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що не зможе довго утримувати низькі тарифи. За його словами, щоб покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку зараз платить населення, власного ресурсу надовго не вистачить. Наразі діє тариф 45 гривень за кубометр, а населенню продають майже по 8 гривень. Вітренко закликав до серйозного діалогу всередині країни між "Нафтогазом", Верховною Радою та споживачами.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду в парламенті запевнив, що Україна забезпечена і вугіллям, і газом на весь опалювальний сезон.

Раніше політолог і телеведучий Дмитро Співак в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що ініціатива облгазів щодо збільшення тарифу на доставлення газу споживачам коштуватиме українцям 30 млрд грн.

"Настає зима, облгази практично монопольно належать одній людині - її звуть Дмитро Фірташ, вона знаходиться у Відні. Сьогодні ці облгази хочуть ухвалити рішення збільшити тарифи на проходження газу від постачальників до будинків у чотири рази. Не на 40 копійок - у чотири рази! Знаєте, чим вони пояснюють? Нам потрібні гроші, щоб щось там модернізувати, платити зарплати вдвічі більші... Перевірили - нісенітниця собача й брехня! Не збільшилися там заробітні плати вдвічі", - зазначив політолог.