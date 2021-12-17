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Енергокриза в Україні - це диверсія і пособництво Росії, вважає нардеп Криза в українській енергетиці почалася не сьогодні й не торік, повідомила нардеп

В Україні енергетична криза носить ознаки того, що її створено штучно. Про це повідомила в програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Людмила Буймістер.

Вона зазначила, що криза ця почалася ще два роки тому, коли в Україні вирішили не відкладати запуск ринку.

"Ціна газу наступного року навряд чи опуститься нижче, ніж 700-800 доларів. Сьогодні передумов фізичного обсягу газу на ринку немає таких, щоб ціна опустилася нижче. Але я б хотіла почати з причин взагалі цієї енергетичної кризи. Я неодноразово говорила, що вона абсолютно рукотворна, і створення цієї кризи почалося не в цьому опалювальному сезоні й навіть не з початку цього року. Створення нинішньої енергетичної кризи почалося у 2019 році. Перше - з рішення не відкладати запуск ринку, до якого абсолютно не була готова держава. Друге - що на дикий, неврегульований ринок зайшли спекулянти й витягли з цього ринку десятки мільярдів гривень у власні кишені. Ці люди досі сидять на посадах у регуляторі, на посадах голів комітетів Верховної Ради, вони збивають неугодних міністрів і шукають, на кого скидати відповідальність. Ці люди вже всі збагатилися, це всі повинні зрозуміти, на десятки млрд гривень", - сказала нардеп.

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Людмила Буймістер також зазначила, що в проблемі є одна важлива складова - інтеграція енергосистеми України в енергосистему Євросоюзу.

"Третє, найважливіше: чому нас заганяють в енергетичну кризу і кому це вигідно? У нас йде дуже складний процес інтеграції України в Євросоюз, і ключовим елементом цього процесу є інтеграція енергосистеми України в енергосистему ЄС. Це дуже складний процес, багатошаровий, для якого потрібно ухвалити багато законів, які не приймаються з 2019 року. Потрібно змінити всю структуру управління в енергетичній сфері - від тієї радянської, яка нам залишилася у спадок, і яка була взаємопов'язана з Росією, до незалежної енергетичної системи. Частково деякі речі робилися за попередньої влади, потрібно це визнати. З 2019 року всі ці процеси були зупинені", — сказала парламентарій.

Буймістер вважає, що сьогодні українська влада сприяє виконанню російської стратегії з нацбезпеки.

"Я заявляю, що сьогоднішня влада виконує один з перших пунктів Стратегії національної безпеки Російської Федерації: не пустити Україну в енергетичну мережу Європейського Союзу. І робиться це сьогодні свідомо, нас влада штовхає в руки Кремля, це диверсія і саботаж, абсолютно відверті та неприкриті", — сказала вона.

Раніше нардеп і експерт в області ЖКГ Олексій Кучеренко зазначив, що і "вугільна" криза запущена в Україні рукотворно. Фахівець каже, що чинна влада не хоче конструктивно говорити та розв'язувати цю проблему, тому що не хоче її визнавати.

"Не зробили накопичення вугілля, тому що профільний комітет, голова комітету та голова НКРЕКП у тандемі працюють. Вони ж працюють абсолютно проти теплової генерації та проти вугільників. Вони створили цю проблему заради спекулянтів на ринку, заради імпорту, на якому заробляють якісь структури. І дуже непогано заробляють - купують по 0,5 цента, а перепродують по 1,5 цента. А якщо хто-небудь, хто говорить, що є проблема і вказує на очевидні речі, то вони відразу ж ярлики вішають, що це провокатори, що це зрадники, опозиція", — зазначив нардеп.