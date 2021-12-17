16:33, Сьогодні

Потрібно готуватися до кризи — Кучеренко щодо ситуації з газом Олексій Кучеренко розповів про плачевну ситуацію у сфері енергетики

Ціни на газ для населення незабаром можуть зрости, заявив голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко. Цю заяву прокоментував у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко.

"Потрібно буде робити аудит "Нафтогазу", з'ясувати, куди поділися величезні суми в попередні періоди, й дати відповідь на головне запитання, щоб Вітренко не лив крокодилячі сльози. Він говорить про збитки, і я не можу зрозуміти причин цих збитків. Вони добувають 13 млрд кубів газу, "Укргазвидобування", його собівартість 2,6 гривні - сам Вітренко це визнавав. Населення і теплокомуненерго споживають ті самі 13 млрд кубів газу за ціною 7,96 для населення і 7,42 для теплокомуненерго. Тобто вони заробляють на цьому мінімум 100-150% - на цьому обсязі. І решта операцій у них мають бути незбитковими. Зберігання газу має бути прибутковим, якщо вони перепродають імпортний газ - теж має бути прибуток. Я не розумію природу їхніх збитків, і чому він раптом намагається нас лякати", — сказав він.

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Також Кучеренко прокоментував доповідь прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у парламенті.

"Я невдоволений черговими маніпуляціями з боку прем'єра. Коли ми з вересня порушували питання щодо вугілля, він казав: ви всі панікери, провокатори тощо. Вчора вже СБУ звернулася до прем'єра, мовляв, там проблеми з вугіллям! Не можна приховувати проблему з вугіллям - вона величезна, його все одно не вистачає. Ми його закриваємо імпортом білоруської електроенергії, газом. І вчора Вітренко сказав, що й газу нам може не вистачити. Він сказав, що якщо два тижні будуть морози 10-15 градусів, то газу не вистачить і доведеться обмежувати споживачів. Так це і є ознаки надзвичайної кризової ситуації, і до цього потрібно готуватися", — сказав він.

Кучеренко додав, що, за його розрахунками, газова криза настане в Україні в лютому.

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Додамо, що керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що довго утримувати низькі тарифи не зможуть. За його словами, щоб покривати різницю між ринковою вартістю газу і тією, яку зараз платить населення, власного ресурсу надовго не вистачить. Наразі діє тариф 45 гривень за кубометр, а населенню продають майже по 8 гривень. Вітренко закликав до серйозного діалогу всередині країни між "Нафтогазом", Верховною Радою та споживачами.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті запевнив, що Україна забезпечена і вугіллям, і газом на весь опалювальний сезон.