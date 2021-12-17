16:12, Сьогодні

Куди й чому їдуть заробітчани: названі причини відтоку населення України Україна програє Польщі не лише за рівнем зарплат

Україна 2021 року встановила новий рекорд з відтоку населення - 600 тисяч громадян за 10 місяців. Найпопулярнішою країною для заробітчан залишається Польща, яка охоче залучає українських фахівців.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповіла експертка з питань працевлаштування Тетяна Пашкіна.

"Наскільки я знаю зі статистики, більша частина людей, які їдуть, це чоловіки віком до 40 років. Більшість з них має середню технічну чи вищу технічну освіту. Це означає, що тут вони роботу мали, але хочуть чогось кращого. Агенції, які працевлаштовують українців за кордоном, кажуть, що є чотири пункти, за якими Україна програє Польщі. Зарплатня - лише один з них. Далі ми кажемо про соціальну стабільність, про якість освіти і медичних сервісів", - розповіла вона.

Читайте також: Можуть заборонити в’їзд до ЄС: консул дав три поради заробітчанам

За словами експертки, Польща не тільки активно залучає українських фахівців як працівників, "але й намагається зробити якісь речі, щоб вони там і лишалися на довше".

"Ми бачимо, що люди з моделі заробітчанства "три місяці тут, три місяці там", поступово переходять до рік-два-п'ять. Кількість українців на довготермінових контрактах зростає. Або вже асимілюватися і мігрувати не як трудовий мігрант, а як громадянин Польщі", - зазначила Пашкіна.

Коментуючи найпопулярніші в заробітчан країни, експертка зазначила:

"Насамперед, скажемо, що Німеччина не дуже погоджується, а Польща радо розкриває обійми і дає велику кількість поблажок і людям, які працевлаштовуються, і людям, які організовують бізнес. Але дійсно, виходячи з рівня заробітної платні і соціальної захищеності, Німеччина є номером один у мріях наших співвітчизників".

Нагадаємо, за даними сервісу Opendatabot, за 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців. Це найбільший показник за останні 11 років.

У першій половині десятих рокiв Україна щороку втрачала близько півмільйона людей. Після 2014-го щорічна кількість неповернутих помітно знизилася, але рахунок все одно йшов на сотні тисяч. Єдиний рік із позитивним сальдо — коронавірусний 2020-й, коли українців, які повернулися додому, було на 80 тис. більше, ніж тих, хто виїхав.

Загалом з 2011 по 2020 рр. до країни не повернулися 2,6 млн громадян України. Судячи з показників 2021-го можна очікувати, що якщо у листопаді-грудні не буде масового повернення українців додому, то сукупне негативне сальдо за 11 років становитиме понад 3.3 млн осіб, йдеться в повідомленні.

Раніше президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що в Європі в умовах браку робочих рук у найближчі роки значно зросте попит на українських заробітчан.

"Якщо проаналізувати 2020 рік, коли було багато обмежень щодо виїзду українців за кордон, проте, трудова міграція українців майже не скоротилася. Наприклад, Польща видала майже 1 млн 800 тис. запрошень українцям на роботу. Якщо подивитися на ті кроки, які робить польський уряд із залучення трудових мігрантів з України, ми побачимо, що вони вже хочуть, щоб українці брали з собою сім'ї. Йдеться не просто про трудову міграцію, а про еміграцію назавжди", - розповів Воскобойник.