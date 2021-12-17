16:02, Сьогодні

Кучеренко пояснив, через що Україну накрила "вугільна" криза Влада не бажає визнавати проблему, що стосується запасів вугілля, сказав нардеп

Про серйозні проблеми з енергетикою говорять сьогодні не тільки депутати та політики, а й у Службі безпеки України. Про те, що в країні "вугільна криза" набирає обертів, підтвердив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олексій Кучеренко.

Фахівець каже, що чинна влада не хоче конструктивно говорити та розв'язувати цю проблему, тому що не хоче її визнавати.

"Не зробили накопичення вугілля, тому що профільний комітет, голова комітету та голова НКРЕКП у тандемі працюють. Вони ж працюють абсолютно проти теплової генерації та проти вугільників. Вони створили цю проблему заради спекулянтів на ринку, заради імпорту, на якому заробляють якісь структури. І дуже непогано заробляють - купують по 0,5 цента, а перепродають по 1,5 цента. А якщо хто-небудь, хто говорить, що є проблема і вказує на очевидні речі, то вони відразу ж ярлики вішають, що це провокатори, що це зрадники, опозиція", — зазначив нардеп.

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Зазначимо, що Україна, по суті, знаходиться за крок від відключення теплових електростанцій через нестачу вугілля, йдеться в сюжеті телеканалу "Україна 24". Про це Кабмін попередила Служба безпеки України, зазначивши, що станом на 1 грудня на складах теплоелектростанцій зберігається 486 тисяч тонн вугілля, проте за планом має бути понад 2,5 мільйона тонн вугілля. Зараз загрожує зупинка чотирьом теплоелектростанціям. Йдеться про Слов'янську, Луганську, Чернігівську та Дарницьку ТЕЦ.

Нагадаємо, дипломат Руслан Осипенко в ефірі "Україна 24" зазначив, що в питаннях з енергокризою в Україні не можна говорити неправду суспільству. За його словами, Революція Гідності й відбулася тому, що українцям набридло слухати брехню.

"Це головне, тому що Революція Гідності була якраз про те, що суспільство має чути правду, якою б вона гіркою не була. А коли в нас вже почалися деякі віялові від'єднання... а тут бачать, що у Верховній Раді звітують, що все нормально, вугілля вистачає - то це дисонанс у людей в голові. Потрібно бути чесними, що в нас дійсно є енергетична криза. Але я б не розхитував човен, тому що ви знаєте, яка в нас безпекова ситуація... Ворог чекає, коли ми почнемо розхитувати всі разом... Москва сидить і чекає, коли тут "загориться", щоб ввести свої війська під приводом миротворців", - розповів дипломат.

Раніше голова виконкому Національної ради реформ Олександр Ольшанський заявив, що президент Росії Володимир Путін скористається енергетичною кризою, яка стосується не тільки України.

"Я хотів би звернути увагу, як відреагував Данілов (секретар РНБО - ред.) на накопичення військ (РФ на кордоні з Україною - ред.), і як він відреагував на повідомлення про можливу енергетичну агресію. На сьогодні, мабуть, РНБО вважає це найбільш ймовірним сценарієм, і в принципі на це схоже. Відкрита війна — значно дорожче задоволення, ніж просто перекрити постачання вугілля", — сказав він.

Крім того, повідомлялось, що ексміністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна абсолютно не готова до енергокризи, яку провокує Росія.

"Ми дуже погано готові. Лунають заяви про те, що на нашій тепловій генерації будуть залучені газомазутні блоки - це надзвичайно дорого. Це вихід теплової генерації з величезними боргами", - сказав він..