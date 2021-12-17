14:07, Сьогодні

"Дисонанс у голові": дипломат пояснив, що потрібно робити з енергокризою в Україні "Москва сидить і чекає, коли тут "загориться"

У питаннях з енергокризою в Україні не можна казати неправду суспільству, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Це головне, тому що Революція Гідності була якраз про те, що суспільство має чути правду, яка б вона гірка не була. А коли в нас вже почалися деякі віялові від'єднання... а тут бачать, що у Верховній Раді звітуються, що все нормально, вугілля вистачає, то це дисонанс у людей у голові", - сказав він.

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"Потрібно бути чесними, що в нас дійсно є енергетична криза, але я б не розхитував човен. Тому що ви знаєте, яка в нас безпекова ситуація... Ворог чекає, коли ми почнемо розхитувати всі разом... Москва сидить і чекає, коли тут "загориться", щоб ввести свої війська під приводом миротворців", - розповів дипломат.

Крім цього, він розповів, що потрібно робити в цій ситуації:

"Треба утриматися зараз від "гарячих" дебатів. Треба, по-перше, чесно розмовляти з суспільством, по-друге - виправляти системні помилки, які допущені. А енергокриза - це системна помилка. Ми зменшили видобуток власного газу, не завезли вчасно вугілля, не запаслися газом у сховищах".

Також, на його думку, є криза неплатежів, яка буде поглиблюватися.

Нагадаємо, нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що президент Росії Володимир Путін після запуску газопроводу "Північний потік-2" збереже транзит газу через Україну лише в такому обсязі, щоб прокачування стало для України нерентабельним.

Коментуючи заяви Німеччини щодо необхідності збереження транзиту газу через Україну, нардеп зазначив:

"Для них Росія - це неоране поле для бізнесу. Вони розуміють, що таке ресурси. Німці завжди хотіли робити бізнес з Росією, починаючи з Петра Першого і далі... Що вони можуть гарантувати?".