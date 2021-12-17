13:04, Сьогодні

Опалювальний сезон в Україні: політолог описав можливі проблеми "Ніби з одного боку ситуація не критична"

У ситуації з опалювальним сезоном в Україні дуже складно дати прогноз. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" сказав політолог Михайло Дяденко.

"Ніби з одного боку ситуація не критична, але якщо морози будуть великі, це призведе до зростання потреби в енергоносіях. Також у нас і проблема з вугіллям - про це теж не потрібно забувати", - сказав він.

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Також, за його словами, проблема в тому, що частина станцій переведена на газ:

"Зростання ціни на газ може призвести до того, що ми опинимося в ситуації, коли терміново треба буде десь брати ці кошти, тобто робити секвестр бюджету або не втримаються ціни й буде зростання тарифів. І для економіки це буде дуже болючий удар, і для громадян".

Крім цього, на його думку, незрозуміло, що відбувається в "Нафтогазі":

"Туди навіть не допускають ревізорів, щоб провести перевірку. А оці захмарні заробітні плати, бонуси. Тут або всім має бути важко, або чому тоді громадяни України страждають? При тому, що ми маємо власний видобуток газу".

Нагадаємо, політолог і телеведучий Дмитро Співак заявив, що в Україні сьогодні фактично знищено газотранспортну систему й державний видобуток газу.

"Нафтогаз України" - це від самого початку придуманий корумпований прошарок та прокладка. Я глибоко переконаний, що те, що творили Коболєв, Вітренко й всі, хто керував "Нафтогазом" з 2014 року, їх можна притягувати до відповідальності за держзраду, зраду національних інтересів, диверсію проти української держави. Вони угробили газотранспортну систему, вони не модернізували її, вони угробили весь державний видобуток", - заявив телеведучий.

Раніше Дмитро Співак розповів, що ініціатива облгазів щодо збільшення тарифу на доставлення газу споживачам коштуватиме українцям 30 млрд грн.

"Настає зима, облгази практично монопольно належать одній людині - її звуть Дмитро Фірташ, вона знаходиться у Відні. Сьогодні ці облгази хочуть ухвалити рішення збільшити тарифи на проходження газу від постачальників до будинків у чотири рази. Не на 40 копійок - у чотири рази! Знаєте, чим вони пояснюють? Нам потрібні гроші, щоб щось там модернізувати, платити зарплати вдвічі більші... Перевірили - нісенітниця собача й брехня! Не збільшилися там заробітні плати вдвічі", - зазначив політолог.