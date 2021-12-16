23:48, Вчора

Нардеп озвучила суму зарплат у конвертах у Раді Деякі народні депутати навіть розповідали про це співробітника НАБУ

В етері програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Анна Скороход підтвердила інформацію про те, що депутати монобільшості отримують гроші у конвертах за потрібні голосування у Верховній Раді.

"Наскільки ходять чутки, зараз це близько 40 тисяч рядовому депутату. А не рядовому - більше. Не усі підпадають під зарплати, є люди, які не голосують так, як треба", - каже вона.

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За словами Скороход, вона та деякі інші народні обранці, зокрема померлий депутат Антон Поляков, раніше свідчили про роздачу грошей у НАБУ.

Також вона пояснила, чому правоохоронні органи досі не провели розслідування щодо оприлюднених фактів:

"Тому що депутатська недоторканість існує. І для того,щоби відкрити кримінальне провадження проти народного депутата, необхідне погодження генпрокурора України. Генеральний прокурор є безпосередньо у монобільшості, він їм підпорядковується".

Звідки ж у влади беруться гроші для депутатів Скороход пояснила так:

"З самого початку, наскільки ходили чутки, усе це було з митниці".

Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.