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Новорічний стіл влетить у копієчку: огляд цін на основні продукти Економісти підрахували, скільки коштує новорічний стіл для українців у 2021 році

В Інституті аграрної економіки порахували, що поточного року середньостатистична українська родина має заплатити 1844 гривні на святковий стіл до Нового року. А ось мешканцям столиці доведеться розщедритися на більше - 2124 гривні. Про це йдеться у сюжеті програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Так, три кілограми традиційного олів'є обійдуться українцям майже у 200 гривень - на 25% дорожче, ніж минулого року. Півтора кілограма оселедця під шубою коштуватимуть більше 120 гривень. Майже 100 грн доведеться заплатити за ковбасну нарізку і 75 грн - за сирну.

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М'ясні закуски обійдуться у 115 грн за 300 грам, а за півкілограма оселедця доведеться заплатити 100 гривень. Ще 50 грн доведеться віддати за масло до канапок, 185 грн - за овочі й 105 грн за набір фруктів: мандарини, лимони, банани.

170 грн коштуватимуть цукерки, ще 100 - пляшка шампанського. Коньяк обійдеться у 180 грн за півлітрову пляшку, безалкогольні напої у 80 грн. А хто хоче додати до святкового столу різні делікатеси, наприклад червону рибу чи ікру - підготуйте 480 грн.

Втім, незважаючи на дороговизну продуктів, деякі українці не хочуть собі відмовляти у задоволенні посмакувати делікатесними продуктами на Новий рік, тож готові витратити на святкування кругленьку суму грошей:

"Якщо з подарунками, то напевно - до 10 тисяч. А на сам новорічний стіл десь до п'яти тисяч. Це овочі, фрукти, обов'язково ікру", - кажуть люди.

Раніше своє пояснення щодо подорожчання продуктів в Україні озвучував в ефірі телеканалу "Україна 24" голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривоніс.

"Світові ціни, долар — це спроби прикрити питання цін, тому що не так сильно впливає на внутрішню продукцію ціна за кордоном. Націнки супермаркетів — теж надумана проблема, тому що товар до них заходить уже із підвищеною ціною, а супермаркет застосовує свої звичайні коефіцієнти. Тому проблема в ціноутворенні у виробників та їх спробах збільшити прибуток або швидше відреагувати на зміни цін в цілому в країні, значною мірою виробники мають довгострокові контракти з мережами, і швидко змінити ціни їм складно. Тому ажіотажні зміни цін найчастіше відбуваються через нецивілізовану торгівлю — маленькі магазини, базари, або довгостроково планово в мережах у спокійному режимі. Ще є питання сезонності, логістики та інші", — сказав він.