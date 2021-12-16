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"Це буде як розрив гранати" - нардеп про факти зарплат у конвертах Антон Поляков знав про "конверти", всі знають, чим для нього це закінчилося, заявив нардеп

Коли правоохоронці зможуть реалізувати свідчення людей, які стосуються "роздачі конвертів" у Раді, це справить на суспільство приголомшливе враження, подібне вибуху від гранати. Про це повідомив у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Андрій Ніколаєнко.

"Мені відомо на рівні того, що відомо більшості моїх колег, що, так, цей факт є. Його не готові підтверджувати, на жаль, ті депутати від "Слуги народу", які беруть у цьому участь. Я думаю, що найдалі у висвітленні цієї теми просунувся Антон Поляков (парламентарій, смерть якого сьогодні розслідують правоохоронні органи – ред.). Чим все для нього закінчилося - ми бачимо. Тому для мене зрозуміло, що є в кімнаті слон, якого намагаються не помічати", — зазначив нардеп.

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Він також заявив, що знає людей, які були свідками передачі "конвертів" з гонорарами.

"Я чув прізвища, але оскільки не був свідком особистої передачі цих конвертів, я лише знаю, хто бачив, в якому місці. Аня Скороход (нардеп Анна Скороход - ред.) про це говорила вже, тому дали свідчення в НАБУ (Національне антикорупційне бюро України – ред.)", — повідомив парламентарій.

Ніколаєнко зазначив, що є надія на те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), коли отримає нового керівника, проллє світло на ситуацію з "конвертами".

"Я згоден тут з Андрієм Богданом (колишній глава Офісу президента – ред.), який у своєму інтерв'ю (інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону – ред.) сказав, що коли буде призначений прокурор САП і вся вертикаль до кінця буде вибудувана, я сподіваюся, це питання буде запущене і вирішене. І дарма деякі представники "слуг" хизуються і кажуть, мовляв, немає даних, якби були, то відразу б це вийшло. Я впевнений, що фіксація показань є, і вона свого часу буде реалізована, і це буде як розрив гранати", — сказав нардеп.

Раніше колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що поки монобільшість висміює розмови про "конверти", суспільство чекає офіційної реакції.

"Що роблять представники монобільшості? Вони на "хі-хі" і "ха-ха" це все переводять. Вони не говорять по суті, що, мовляв, ми зараз перевіримо, ми проведемо заходи, ми дамо відповідь. Їм все одно що про них подумає суспільство. Вони навіть не збираються доводити правда це чи ні... Це наводить на думку, що "диму без вогню не буває", — підкреслив він.

Варто також зазначити, що за 4 дні до своєї смерті нардеп Антон Поляков в ефірі "Україна 24" повідомив, що народні депутати від "Слуги народу" нібито отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

"Коли було минуле голосування щодо олігархів, мій колега після голосування заходить до туалету, і при ньому "слугам" роздають гроші... Я їздив у НАБУ, давав свідчення, але людина побоялася. Що мені зробити? Пістолет приставити й сказати - йди, розповідай?.. При ньому роздавали. Так про який ви можете демократичний парламент говорити, коли за "конверти" працюють ці "слуги"?" - сказав Поляков.

Нагадаємо, Антона Полякова було виявлено мертвим у таксі 8 жовтня. За повідомленням київської прокуратури, смерть Полякова настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.