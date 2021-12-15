19:14, Сьогодні

"Диму без вогню не буває": Гройсман щодо зарплат депутатам у "конвертах" "Слуга народу", на думку колишнього прем'єр-міністра, уникає відповіді на запитання про нелегальні зарплати в Раді

Будь-яка публічна заява про те, що в Раді можуть роздавати в конвертах "гонорари", має розслідуватися в правоохоронних органах. Про це заявив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Політик, таким чином, прокоментував заяву ексглави Офісу президента Андрія Богдана, яка прозвучала в його інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. У цьому інтерв'ю Богдан повідомив, що "слуги" отримують нелегально тисячі доларів за голосування у Верховній Раді.

"На це має реагувати правоохоронна система. Це не сьогоднішня інформація, про це говорять журналісти, які працюють у кулуарах Ради, про це говорять і народні депутати... Це величезний факт політичної корупції, який повинен бути абсолютно чітко розслідуваний, і повинен бути представлений суспільству", - сказав Гройсман

Читайте також: Було віддано наказ "посадити" журналістів - Гордон повідомив подробиці бесіди з Богданом

Він зазначив, що поки монобільшість висміює такі заяви, суспільство чекає офіційної реакції.

"Що роблять представники монобільшості? Вони на "хі-хі" і "ха-ха" це все переводять. Вони не говорять по суті, що, мовляв, ми зараз перевіримо, ми проведемо заходи, ми дамо відповідь. Їм все одно що про них подумає суспільство. Вони навіть не збираються доводити правда це чи ні... Це наводить на думку, що "диму без вогню не буває", — підкреслив Гройсман.

Експрем'єр вважає, що такі публічні заяви повинні розслідувати правоохоронні структури.

"Достатньо публічного висловлювання для того, щоб правоохоронні органи на це зреагували. Я підкреслюю, що неодноразово це чув публічно від журналістів, які говорили про те, що це відбувається. Але якщо це відбувається, то означає, що це політична корупція. Це, по-перше. По-друге. Де беруться ці гроші? Звідки вони відмиваються, потім переводяться в готівку, а потім видаються? Звідти, напевно, і є ця жага народних депутатів до різноманітних історій, пов'язаних з купівлею квартир, машин тощо", - сказав політик.

Читайте також: "Не справляєшся - до побачення" - політолог прокоментував інтерв'ю Гордона з Богданом

Він також звернув увагу, що замовчування таких тем обов'язково позначиться на довірі суспільства.

"Я вважаю, що це питання довіри суспільства до влади. Поки не будуть дані відповіді саме на ці запитання, ця довіра буде постійно знижуватися стосовно українського парламенту, хоча вони вже досягли "дна". Бо те, що вони роблять всередині парламенту, які закони вони приймають, і як ці закони негативно впливають на життя людей, це люди відчувають щодня. Коли ти запитуєш (громадян — ред.) про те, в правильному чи неправильному напрямку йдуть справи в Україні, дві третини людей говорять, що в неправильному, тому що вони відчувають це на власному житті", - повідомив Гройсман.

Як ми вже згадували, 14 грудня було опубліковано інтерв'ю Дмитра Гордона з Андрієм Богданом, в якому ексчиновник повідомив, що заробітна плата "слуги" залежить від його голосування за законопроєкт, який "потрібен" владі. За словами Богдана, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) ігнорує порушення. Це пов'язано з тим, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника.

Своєю чергою віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив, що ті, хто знають про факти отримання або видачі нелегальних "гонорарів" у Раді, повинні звернутися в НАБУ, тому що саме цей орган займається такими порушеннями.