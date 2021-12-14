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"Рада знущається з малого бізнесу": Співак про резонансне нововведення Політолог пояснив, як влада повинна виводити економіку з тіні

Обов'язкове введення з 1 січня касових апаратів для малого бізнесу призведе до зростання безробіття та масового відтоку українців на заробітки за кордон.

Про це заявив в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог та телеведучий Дмитро Співак.

"Вишенька на торті сьогоднішнього дня. У нас же все добре з економікою, з малим бізнесом, із середнім класом. Сьогодні Верховна Рада продовжує знущання з мікробізнесу. Я вам нагадую, що з 1 січня, залишилося буквально три тижні, набувають чинності драконівські речі - кожен мікробізнесмен повинен мати реєстратор касових апаратів, одразу збільшується єдиний соціальний внесок... Люди протестують, бо не всі можуть", - сказав політолог.

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Як зазначив Співак, владі треба "економіку виводити по білому", але починати треба з себе.

"Треба дати можливість малому бізнесу займатися тим, що обіцяв Зеленський у 2018 році – спрощеною системою. І зайнятися корупцією у власному оточенні, щоб бюджет отримав додаткові сотні мільярдів... А малому та середньому бізнесу дайте можливість вижити, весь попередній рік карантин, дайте людям попрацювати. Щобільше, сьогодні, звичайно, виходили й казали, що це буде - що це не спрощена система. Збільшуються штрафи, а де штрафи, там корупція", - наголосив він.

За словами експерта, знищення мікропідприємців призведе до того, що "ще більший відсоток людей поїде до Польщі, Німеччини, ще більшу кількість робочих місць буде закрито".

"До речі, досить цікава інформація. Провели соціологію - 48% громадян України замислюються про від'їзд з України на тимчасову або постійну роботу. Серед пріоритетних країн - Німеччина, Польща, Чехія, ворожа Росія, Ізраїль та інші країни", - додав Співак.

Нагадаємо, 14 грудня у Києві під стінами Верховної Ради мітингували близько тисячі підприємців з різних регіонів України. Люди, зокрема, вимагали, щоб нардепи не голосували за закон про обов'язкові касові апарати. Підприємці скаржилися, що саме це нововведення для них дуже важкий тягар, коли вони в бізнесі заробляють мало, а через придбання та реєстрацію касових апаратів буде складніше вести звітність.

Вони вже проводили акції протесту біля Ради, вимагаючи скасувати обов’язкове введення фіскальних реєстраторів для малого бізнесу.

Додамо, що раніше Верховна Рада вже йшла на поступки ФОПам і приймала законопроєкт 4439-д, яким відклала обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО, касових апаратів) до 1 січня 2022 року для певних категорій ФОП.