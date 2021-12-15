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Франція може допомогти Україні захиститися від Росії: дипломат назвав сферу Руслан Осипенко оцінив позиції європейців щодо газопроводу "Північний потік-2"

Франція може допомогти Україні подолати залежність від Росії в атомній енергетиці.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів дипломат Руслан Осипенко, коментуючи можливість візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона.

Оцінюючи позицію європейців щодо російського газопроводу "Північний потік-2", дипломат зазначив:

"Більшість так званої "старої Європи" нашпигована агентами Кремля і людьми, які лояльні фактично до грошей, які отримують там через канали "Газпрому". Зокрема Австрія - це давня російська база і шпигунів, і бізнесменів, з якою вони освоюють всю Європу. Тому заяви Австрії зрозумілі. Там, наскільки я знаю, навіть міністр закордонних справ пішла працювати в російські енергетичні структури. Як і колишній німецький канцлер Шрьодер теж там працює. Ось конкретні приклади, як енергетикою як інструментом користується Російська Федерація".

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За словами Осипенка, щодо Франції ситуація трохи інша, оскільки Франція - найбільший виробник атомної енергетики.

"Вона конкурує в атомній енергетиці з Росією, тому що вона також експортує свої технології, будує станції за кордоном, як і Росія. Тому тут Росії важко в енергетичній сфері підв'язати Францію під себе. Вона тут може мати право голосу і в принципі допомогти нам розвивати, наприклад, ядерну незалежність від росіян", - пояснив він.

Нагадаємо, посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив виданню "Тиждень", що президент Франції Емманюель Макрон має намір відвідати Україну, і зараз визначає дату офіційного візиту.

"Ми вже більше року готуємося до візиту. Перші півроку був карантин, все зупинилося. А зараз ситуація така: і ми, і МЗС Франції готуємося до цього візиту. Посольство перебуває у постійному діалозі з Єлисейським палацом та МЗС Франції. Нам підтверджують, що намір є відвідати Україну стовідсотковий, але дату ще визначають", - розповів посол.

Також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Емманюель Макрон мають намір зустрітися перед самітом Східного партнерства у середу, 15 грудня. Про це з посиланням на джерело у відомстві канцлера ФРН повідомляє РИА Новости.

Раніше Франція пригрозила Росії серйозними наслідками, якщо Москва зробить нові спроби підірвати територіальну цілісність України.