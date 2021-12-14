16:06, Сьогодні

Тисяча від Зеленського: нардеп вказала на проблему з отриманням Влада повинна була розділяти під час пандемії підтримку бізнесу і стимуляцію до вакцинації, вважає нардеп

"Тисяча Зеленського" могла б допомогти літнім людям, якщо дати їм можливість витрачати її на продукти, ЖКГ або товари першої необхідності. Про це повідомила в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від партії "Голос" Кіра Рудик.

Вона зазначила, що у неї є питання і зауваження до алгоритму розподілу "тисячі Зеленського".

"У мене є зауваження щодо того, що влада спочатку щось робить, а потім думає, яким чином це реалізувати. Тобто президент вийшов і сказав, що всім буде по 1000 грн, а потім тільки почав з'ясовувати, яким чином це можна буде зробити. І тільки зараз вже додумалися до того, що дійсно літнім людям набагато важливіше буде витратити цю 1000 грн на ліки, а не на спортзал або кіно. Сказали, що можна буде витратити на ліки, але механізм досі придумують. У цьому є основна проблема концепції. Стимулювати та підтримувати вакцинацію потрібно, але спочатку треба думати, як це зробити, і думати, як найкраще це може допомогти людям вакцинуватися, а потім вже про це говорити", - сказала нардеп.

Рудик також повідомила, що аферисти вже намагаються втягувати людей в шахрайські схеми, обіцяючи їм "на руки" 1000 грн.

"Ви знаєте, яка величезна кількість зараз шахрайських схем, де людям пропонують отримати 1000 грн на руки вже сьогодні? І особливо літні люди на такі схеми дуже легко можуть погодитися. У цьому теж є проблема, тому що детального пояснення, що це віртуальні гроші, а не справжні, від влади не було", — зазначила політик.

Крім того, на думку нардепа, виділених на цей проєкт грошей не вистачає вже зараз. Також вона перерахувала, на що "тисячу Зеленського" пенсіонери охочіше витрачатимуть.

"Інше питання у мене до кількості грошей, які були виділені на "тисячу Зеленського", і скільки у нас вже є вакцинованих людей. Виділили зараз 8 млрд грн, у нас вакцинованих майже 10 мільйонів, тобто вже грошей не вистачає на всіх, а що ж буде далі з усіма, кого хочуть стимулювати вакцинуватися? Насправді якщо ми говоримо про тисячу гривень, яка була б необхідна нашим громадянам, і особливо людям похилого віку, то я вам скажу, куди б вони могли її витратити. Перше - це ліки. Друге - на оплату комунальних послуг. Третє - на харчові продукти, на продукти першої необхідності. Це те, що необхідно. Не спортзал, не пілатес, не, на жаль, кінотеатр. І тут ми повинні розділяти підтримку бізнесу, яку так активно анонсує влада, і те, яким чином стимулювати людей вакцинуватися", — сказала Рудик.

Своєю чергою політичний експерт Андрій Єременко зазначив, що "тисяча Зеленського" тим, хто отримав щеплення від COVID-19, не додасть рейтингу партії президента.

"Електорально це плюсів Зеленському не додасть, на жаль чи на щастя. Тому що ця тисяча для тих, кому реально потрібна, сприймається як знущання, бо бабусям у селі тисяча гривень заради театру якось не дуже. Людина, яка регулярно відвідує театр або кіно, для неї ця тисяча не є вирішальною сумою. Хоча дійсно, це підтримає якісь бізнеси та тисяча краща, ніж нічого. Але все одно воно не дасть електорального позитивного ефекту», – каже він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави 1000 грн. Тисячу гривень за вакцинацію українці зможуть отримати вже 19 грудня.

Нардеп Олексій Гончаренко, своєю чергою, звернув увагу, що реалізація 1000 гривень для вакцинованих від коронавірусу, могла б піти на оплату послуг ЖКГ, а не на певні сфери бізнесу.

"Я знову ставив питання перед прем'єр-міністром на "Годині запитань до уряду", щоб ту тисячу гривень, яку зараз даватимуть вакцинованим, можна було направити на комунальні послуги. Це теж би знизило напругу для людей на їхній бюджет, і для держави це було б полегшенням. Але поки вони відмовляються", - сказав Гончаренко.