13:48, Сьогодні

Економічний паспорт в Україні – експерт вказав, що з ним не так "Проблема не лише забрати з бюджету – проблема зберегти та примножити"

Через 18 років українці, які захочуть використати гроші на "економічному паспорті", отримають суму, яка буде з урахуванням інфляції та стану української економіки". Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" економіст Олег Пендзин.

Експерт пояснив, що влада планує наповнювати "економічні паспорти" доходами від рентних платежів, але ці платежі не є фіксованими і дуже залежать від ціни на корисні копалини.

"Ціна може бути більша або менша, і ще є такий момент: наші кредитори дуже прискіпливо дивляться на співвідношення наших доходів і видатків, чітко погоджують нам дефіцит держбюджету. Тобто, якщо ви забираєте 61 мільярд із дохідної частини, кредитори одразу попросять показати компенсатори, звідки ми будемо перекривати ті недонадходження", - каже він.

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Також Пендзин зазначив, що через інфляцію та непостійність української економіки, громадяни можуть отримати з економічного паспорту зовсім не ту суму грошей, на яку сподівалися.

"А чи дійсно суми, які будуть акумульовані, в результаті через 18 років дадуть отих 10, 20 тисяч доларів? Ми ж прекрасно знаємо, що таке українська економіка, інфляція. Давайте згадаємо 2015 рік і 41% інфляції. Тобто, проблема не тільки забрати з бюджету - проблема зберегти і примножити. Зараз фінансового ринку в Україні нема. Звісно, ідея гарна, але як її будуть реалізовувати - це питання", - зазначив економіст.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що в українців з'являться "економічні паспорти" – рахунки для дітей, де накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

"До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватимуться на персональних рахунках дітей громадян України. Досягнувши повноліття, діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що кошти на "економічному паспорті українця" з’являться завдяки ухваленому 30 листопада податковому закону №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.

Раніше політтехнолог Олег Постернак заявив, що ідея президента Володимира Зеленського щодо введення "економічних паспортів" може стимулювати народжуваність в Україні, але її реалізація викликає питання.

"Це одна з ідей, яка є ключовою для корекції демографічної політики. Прогнози щодо демографічного спаду дуже суттєві... Ми знаємо, що буде фонд майбутніх поколінь. Цей фонд складатиметься зі спецрахунків. Йдеться про дітей, які народилися 2019 року. Це приблизно 300 тисяч дітей на рік", - зазначив експерт.