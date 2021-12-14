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Такого не було зі сталінських часів: нардеп про новий податок Михайло Цимбалюк заявляє, що через зміни у податках подорожчають усі продукти

Про вплив на українців змін до Податкового кодексу України з 1 січня розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

"Доведеться платити з 1 січня всім: тим, хто має землю сільськогосподарського призначення понад 50 соток. Увага, такого не було зі сталінських часів. За населеними пунктами це 1400 гривень за гектар землі, і не має значення, чи обробляє селянин цю землю чи здає в оренду. До того ж, селяни, які вирощують сільськогосподарську продукцію на продаж, якщо вони виручили понад 6 тисяч гривень на місяць, вони сплачуватимуть податок 18% плюс 1,5% військового збору. Що залишиться селянину? Оподатковуватимуть тих, хто продав за рік три об'єкти, чи то ділянки землі, чи, наприклад, гараж, хлів чи прибудову. І будуть оподатковуватись ті, хто зараз на єдиному податку, представники малого та середнього бізнесу, ті, хто створює робочі місця", — сказав він.

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Депутат пояснив, що через цей податок почнуть дорожчати всі продукти.

"Це відчують все, тому що буде зростання цін на всі товари, буде подорожчання сільськогосподарської продукції в магазинах. Це насправді податок на всіх українців. Усі ці податки включатимуться в оплату оренди (землі — ред.), і людина матиме вибір — за неї заплатить той, хто орендує, але тоді людина отримає менше, або платитимуть, як платили, а люди з цього половину віддадуть на податки. Це є неприпустимим, адже не всі громадяни здають землю в оренду. Більшість вирощує продукцію для утримання своєї сім'ї, для утримання худоби. Тому подорожчає все: яловичина, свинина, яйця, всі овочі, а восени подорожчають і всі фрукти. Це торкнеться усіх: і хто продає, і хто купує. Так вирішили наповнити державний бюджет, але це не той шлях ", — сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 14 грудня відхилила всі проєкти постанов про скасування прийняття у другому читанні законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

Тепер ухвалений закон доступний для підписання президентом України Володимиром Зеленським, після чого він може набути чинності.