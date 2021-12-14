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Досягнення зеленої енергетики: Шотландія обирає енергію вітру Влада Шотландії хоче вже за 14 років повністю відмовитися від викопного палива

Замість свердловин - вітропарки. У шотландському порту Ардерсьєр побудують вітрові електростанції на місці закинутих нафтових вишок. Про це повідомляється в програмі "Економіка" на телеканалі "Україна 24".

В них інвестують понад 2 мільйонів фунтів стерлінгів. У рамках проєкту також збудують завод, який вироблятиме плавучий фундамент для вітряків. Він стане найбільшим у Великій Британії.

Нині країна активно підтримує зелений тренд і прагне перейти до безвуглецевої енергетики. Повністю відмовитися від викопного палива планують вже за 14 років.

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Нагадаємо, що й Німеччина планує протягом найближчих 10 років повністю відмовитися від вугілля і 80% потреб забезпечувати відновлюваними джерелами енергії. Зараз по всій країні активно встановлюють сонячні панелі та вітряки, відкриваються підприємства з виробництва водню, а громадян заохочують купувати електричні автомобілі.

Крім того, ще й Туреччина свій енергетичний курс направила на розвиток "зеленої" енергії. Так, до 2053 року країна планує перейти на зелені джерела енергії і повністю позбутися шкідливих викидів вуглекислого газу.